VID обратился с заявлением к родителям, чьи дети намерены работать летом

Если школьник летом получает доход как сезонный сельхозработник, на его доход применяется налоговая ставка 15%, но не менее 0,70 евро за каждый день занятости. Например, если общий доход за месяц составляет 500 евро и ни в один из дней он не был ниже 4,70 евро, то после уплаты налога школьник получит 425 евро. Школьники могут использовать налоговую книжку, указав в ней основное место получения дохода — то есть работодателя.