VID обратился с заявлением к родителям, чьи дети намерены работать летом
Родители имеют право сохранять налоговую льготу на ребенка, который работает только в летние каникулы, если ему не более 19 лет и он учится в общеобразовательном, профессиональном, высшем или специализированном учебном заведении, сообщает Служба государственных доходов (VID).
Если ребенок до 19 лет продолжает учиться и работает только в летние месяцы (с 1 июня по 31 августа), родителю не нужно вычеркивать запись о нем как об иждивенце из налоговой книжки. Пребывание ребенка на иждивении также не будет автоматически прекращено. Таким образом, даже если ребенок работает летом, родитель сохраняет налоговую льготу на иждивенца — часть зарплаты родителя в размере 250 евро в месяц не облагается налогом.
В свою очередь, если ребенок учится и работает в течение учебного года, его статус иждивенца прекращается автоматически — как только школьник начинает трудовые отношения. Если ученик прекращает работать, родители должны самостоятельно восстановить его в списке иждивенцев.
Условия уплаты налогов зависят от налогового режима работодателя школьника. Если школьник работает у работодателя (в том числе у плательщика микроналога) в общем налоговом режиме, то работодатель удерживает с зарплаты подоходный налог в размере 25,5% и делает обязательные взносы социального страхования в размере 34,09%.
Социальные взносы не производятся, если школьнику меньше 15 лет. В остальных случаях 10,5% социального взноса удерживается с зарплаты работника, а 23,59% платит работодатель из собственных средств.
Если школьник летом получает доход как сезонный сельхозработник, на его доход применяется налоговая ставка 15%, но не менее 0,70 евро за каждый день занятости. Например, если общий доход за месяц составляет 500 евро и ни в один из дней он не был ниже 4,70 евро, то после уплаты налога школьник получит 425 евро. Школьники могут использовать налоговую книжку, указав в ней основное место получения дохода — то есть работодателя.
Тем, кто летом работает в общем налоговом режиме, можно выбрать: указывать работодателя или нет. Однако при получении дохода как сезонный сельхозработник указывать работодателя в налоговой книжке нельзя, и на такой доход не распространяются налоговые льготы.
Если в налоговой книжке указан работодатель, то к зарплате применяется необлагаемый минимум — 510 евро в месяц. Например, если зарплата составляет 740 евро и применяется необлагаемый минимум 510 евро, то после уплаты налогов школьник получает 623,46 евро. Если работодатель не указан, то с той же зарплаты в 740 евро школьник получит 493,41 евро.
Если работодатель не указан в налоговой книжке, то в течение года работодатель не может применять необлагаемый минимум до вычета налогов. Однако позже, с 1 марта по 1 июня следующего года, подав годовую декларацию о доходах, школьник может вернуть переплаченный подоходный налог. Налоговая книжка доступна только в электронном виде через Систему электронного декларирования (EDS), и все действия с ней осуществляются онлайн.
Тем временем латвийские налоговики сообщают, что пользователи Системы электронного декларирования (EDS) Службы государственных доходов теперь могут выбрать, по какому каналу получать уведомления о новых сообщениях в EDS