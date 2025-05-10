Опубликован список самых популярных в мире веб-сайтов. Среди них оказался один российский
Крупные технологические компании продолжают доминировать в интернет-трафике. Например, на долю Google приходится 90% поисковых запросов в США.
Кроме того, как сообщает Visual Capitalist, сайты компаний Alphabet и Meta занимают четыре позиции в десятке самых посещаемых сайтов мира, что приносит им миллиарды долларов рекламной выручки благодаря их доле на рынке. Однако новые игроки, такие как ChatGPT, стремительно поднимаются в рейтингах.
Количество ежемесячных посещений Google превышает совокупный трафик следующих десяти сайтов. Однако, материнская компания Google — Alphabet — сталкивается с растущим числом судебных исков, связанных с ее монополией на рынке онлайн-поиска. Регуляторы внимательно изучают соглашения о поиске по умолчанию, включая договоренности с Apple, в рамках которых Alphabet выплачивает часть доходов, чтобы сохранить Google поисковиком по умолчанию в браузере Safari. Например, в 2021 году Alphabet заплатила Apple 20 миллиардов долларов по такому соглашению.
На шестом месте в мире находится Reddit — с 91 миллионом активных пользователей в день. В первой половине 2024 года на платформе было создано 5,3 миллиарда постов, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Благодаря тысячам активных сообществ Reddit известен как «первая страница интернета».
Как самый популярный в мире ИИ-инструмент по числу визитов в месяц, ChatGPT входит в десятку самых посещаемых сайтов мира. У него 400 миллионов пользователей в неделю, а компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, оценивается в 300 миллиардов долларов.
Тем временем TikTok занимает лишь 20-е место с 2,5 миллиардами посещений в месяц, значительно отставая от Instagram, у которого 6,8 миллиарда. Интересно, что на 11 месте с 4 миллиардами посещений в месяц находится российский поисковик Yandex.
Вот первая двадцатка самых популярных в мире сайтов:
- 1. Google
- 2. YouTube
- 3. Facebook
- 4. Wikipedia
- 5. Instagram
- 6. Reddit
- 7. Pornhub
- 8. Bing
- 9. ChatGPT
- 10. X
- 11.Yandex
- 12. WhatsApp
- 13. Amazon.com
- 14. Yahoo
- 15. Xvideos
- 16. DuckduckGo
- 17. Twitter
- 18. MSN
- 19. Netflix
- 20. TikTok