Опубликован список самых популярных в мире веб-сайтов. Среди них оказался один российский
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
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Опубликован список самых популярных в мире веб-сайтов. Среди них оказался один российский

Отдел новостей

Otkrito.lv

Крупные технологические компании продолжают доминировать в интернет-трафике. Например, на долю Google приходится 90% поисковых запросов в США.

Кроме того, как сообщает Visual Capitalist, сайты компаний Alphabet и Meta занимают четыре позиции в десятке самых посещаемых сайтов мира, что приносит им миллиарды долларов рекламной выручки благодаря их доле на рынке. Однако новые игроки, такие как ChatGPT, стремительно поднимаются в рейтингах.

Количество ежемесячных посещений Google превышает совокупный трафик следующих десяти сайтов. Однако, материнская компания Google — Alphabet — сталкивается с растущим числом судебных исков, связанных с ее монополией на рынке онлайн-поиска. Регуляторы внимательно изучают соглашения о поиске по умолчанию, включая договоренности с Apple, в рамках которых Alphabet выплачивает часть доходов, чтобы сохранить Google поисковиком по умолчанию в браузере Safari. Например, в 2021 году Alphabet заплатила Apple 20 миллиардов долларов по такому соглашению.

На шестом месте в мире находится Reddit — с 91 миллионом активных пользователей в день. В первой половине 2024 года на платформе было создано 5,3 миллиарда постов, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Благодаря тысячам активных сообществ Reddit известен как «первая страница интернета».

Как самый популярный в мире ИИ-инструмент по числу визитов в месяц, ChatGPT входит в десятку самых посещаемых сайтов мира. У него 400 миллионов пользователей в неделю, а компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, оценивается в 300 миллиардов долларов.

Тем временем TikTok занимает лишь 20-е место с 2,5 миллиардами посещений в месяц, значительно отставая от Instagram, у которого 6,8 миллиарда. Интересно, что на 11 месте с 4 миллиардами посещений в месяц находится российский поисковик Yandex.

Вот первая двадцатка самых популярных в мире сайтов:

  • 1. Google
  • 2. YouTube
  • 3. Facebook
  • 4. Wikipedia
  • 5. Instagram
  • 6. Reddit
  • 7. Pornhub
  • 8. Bing
  • 9. ChatGPT
  • 10. X
  • 11.Yandex  
  • 12. WhatsApp
  • 13. Amazon.com 
  • 14. Yahoo 
  • 15. Xvideos
  • 16. DuckduckGo
  • 17. Twitter 
  • 18. MSN
  • 19. Netflix
  • 20. TikTok

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