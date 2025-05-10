Опубликован список самых популярных в мире веб-сайтов. Среди них оказался один российский

Количество ежемесячных посещений Google превышает совокупный трафик следующих десяти сайтов. Однако, материнская компания Google — Alphabet — сталкивается с растущим числом судебных исков, связанных с ее монополией на рынке онлайн-поиска. Регуляторы внимательно изучают соглашения о поиске по умолчанию, включая договоренности с Apple, в рамках которых Alphabet выплачивает часть доходов, чтобы сохранить Google поисковиком по умолчанию в браузере Safari. Например, в 2021 году Alphabet заплатила Apple 20 миллиардов долларов по такому соглашению.