Зеленский обратится к Совету Европы для учреждения спецтрибунала
Президент Украины Владимиры Зеленский в пятницу сообщил на встрече министров иностранных дел ЕС в Киеве, что обратится к Совету Европы с просьбой о помощи в учреждении специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
14 мая Украина подаст на встрече министров иностранных дел в Совете Европы заявку на учреждение специального трибунала по преступлению агрессии.
В сферу компетенции спецтрибунала войдет расследование преступления агрессии, совершенного против Украины, и суд над исполнителями. Преступление агрессии — это незаконное применение силы со стороны одного государства против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости второго. Специальный трибунал может привлекать к ответственности наиболее ответственных за преступление агрессии лиц. Из-за иммунитета, который распространяется на высшее российское руководство, его членов можно будет привлечь к ответственности после освобождения от должности.
«Это важное для международного правосудия событие, которое подает четкий сигнал: те, кто совершают в 21-м веке преступления агрессии, будут привлечены к ответственности, - сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. - Наша общая обязанность — гарантировать, что преступление агрессии, наиболее тяжкое международное преступление, не останется безнаказанным».
Министр отметил деятельность обсуждавшей учреждение спецтрибунала международной основной группы, в состав которой вошли 40 стран, представители ЕС и Совета Европы, а также правовых экспертов, подготовивших документацию для учреждения трибунала. «Их приверженность дел лучшим образом отражает принципы международного сотрудничества и правового государства», - отметил он.
Цахкна заверил, что Эстония полностью поддерживает создание спецтрибунала. «Международная общественность должна продемонстрировать, что право сильнее насилия, а справедливость побеждает», - подчеркнул Цахкна и добавил, что при Совете Европы уже создан реестр причиненного Украине ущерба.
Для учреждения специального трибунала необходимо двустороннее соглашение Украины и Совета Европы. Эстонию на встрече министров иностранных дел представляет вице-канцлер по глобальным вопросам Минна-Лийна Линд. Подчеркивая важность текущего исторического момента, Цахкна призвал страны Совета Европы и международных партнеров срочно одобрить основные документы специального трибунала и поддержать быстрое начало его деятельности.
Спецтрибунал, который будет учрежден при Совете Европы, будет дополнять работу Международного уголовного суда (МУС) по расследованию совершенных в Украине военных преступлений, поскольку у МУС отсутствует общая компетенция для расследования преступления агрессии.
Совет Европы был учрежден 5 мая 1949 года, в нем состоят 46 стран. Совет Европы расположен в Страсбурге во Франции, его цель — поощрять развитие демократии, защищать права человека и принципы правового государства в Европе.