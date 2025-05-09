Зеленский обратится к Совету Европы для учреждения спецтрибунала

В сферу компетенции спецтрибунала войдет расследование преступления агрессии, совершенного против Украины, и суд над исполнителями. Преступление агрессии — это незаконное применение силы со стороны одного государства против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости второго. Специальный трибунал может привлекать к ответственности наиболее ответственных за преступление агрессии лиц. Из-за иммунитета, который распространяется на высшее российское руководство, его членов можно будет привлечь к ответственности после освобождения от должности.