Где дешевле отдыхать туристу в 2025 году и какое место в рейтинге занимает Латвия?
Новое исследование охватывает 131 страну и учитывает повседневные траты туристов: стоимость проживания (в гостиницах и через краткосрочную аренду), питания, транспорта, а также посещения достопримечательностей и развлекательных мероприятий.
Канадская страховая компания Hellosafe представила результаты масштабного анализа расходов туристов по всему миру. На сайте Hellosafe можно найти карту, показывающую дневную стоимость пребывания в каждой стране (в канадских долларах, где 1 CAD ≈ 0,68 EUR). Данные собраны на основе пользовательских сервисов с отзывами и расчетами бюджета, чтобы учесть реальные привычки путешественников.
Самые дорогие направления
В топ самых затратных стран для туристов вошли преимущественно островные государства и богатые регионы:
- Барбадос – ~316 евро
- Антигуа и Барбуда – ~296 евро
- Сент-Китс и Невис – ~258 евро
- Мальдивы – ~255 евро
- Гренада – ~247 евро
- Швейцария – ~238 евро
- США – ~236 евро
- Микронезия – ~236 евро
- Гренландия – ~210 евро
- ОАЭ – ~209 евро
Высокая цена обычно обусловлена дорогим жильем и эксклюзивными услугами.
Самые дешевые страны
На другом конце списка — регионы Азии, Африки и Восточной Европы, где бюджетному туристу проще уложиться в разумную сумму:
- Лаос – ~15 евро
- Казахстан – ~19 евро
- Руанда – ~20 евро
- Гана – ~21 евро
- Монголия – ~23 евро
- Армения – ~25 евро
- Буркина-Фасо – ~26 евро
- Грузия – ~27 евро
- Мали – ~28 евро
- Бирма (Мьянма) – ~33 евро
А что с Латвией?
Латвия оказался примерно посередине — 58-е место из 131. Средний дневной бюджет путешественника в нашей стране, по мнению аналитиков, составляет 154 канадским долларам, что эквивалентно 105 евро. Любопытно, что рядом с Латвией расположился Израиль с точно такой же суммой расходов, а ведь еще недавно Тель-Авив носил звание самого дорогого города мира. Наши балтийские соседи находятся в списке ниже Латвии, то есть отдыхать в них дешевле: в Эстонии - 95 евро, в Литве - 86 евро в сутки.
Как подчеркивают исследователи, основная статья расходов — проживание. Исследование отражает средние значения. Индивидуальные затраты могут сильно различаться в зависимости от предпочтений туриста, уровня комфорта, маршрутов и сезонности.