Где дешевле отдыхать туристу в 2025 году и какое место в рейтинге занимает Латвия?
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В рейтинге Латвия расположилась примерно посередине списка.
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Где дешевле отдыхать туристу в 2025 году и какое место в рейтинге занимает Латвия?

Отдел информации

Otkrito.lv

Новое исследование охватывает 131 страну и учитывает повседневные траты туристов: стоимость проживания (в гостиницах и через краткосрочную аренду), питания, транспорта, а также посещения достопримечательностей и развлекательных мероприятий.

Канадская страховая компания Hellosafe представила результаты масштабного анализа расходов туристов по всему миру. На сайте Hellosafe можно найти карту, показывающую дневную стоимость пребывания в каждой стране (в канадских долларах, где 1 CAD ≈ 0,68 EUR). Данные собраны на основе пользовательских сервисов с отзывами и расчетами бюджета, чтобы учесть реальные привычки путешественников.

Самые дорогие направления

В топ самых затратных стран для туристов вошли преимущественно островные государства и богатые регионы:

  • Барбадос – ~316 евро
  • Антигуа и Барбуда – ~296 евро
  • Сент-Китс и Невис – ~258 евро
  • Мальдивы – ~255 евро
  • Гренада – ~247 евро
  • Швейцария – ~238 евро
  • США – ~236 евро
  • Микронезия – ~236 евро
  • Гренландия – ~210 евро
  • ОАЭ – ~209 евро

Высокая цена обычно обусловлена дорогим жильем и эксклюзивными услугами.

Самые дешевые страны

На другом конце списка — регионы Азии, Африки и Восточной Европы, где бюджетному туристу проще уложиться в разумную сумму:

  • Лаос – ~15 евро
  • Казахстан – ~19 евро
  • Руанда – ~20 евро
  • Гана – ~21 евро
  • Монголия – ~23 евро
  • Армения – ~25 евро
  • Буркина-Фасо – ~26 евро
  • Грузия – ~27 евро
  • Мали – ~28 евро
  • Бирма (Мьянма) – ~33 евро

А что с Латвией?

Латвия оказался примерно посередине — 58-е место из 131. Средний дневной бюджет путешественника в нашей стране, по мнению аналитиков, составляет 154 канадским долларам, что эквивалентно 105 евро. Любопытно, что рядом с Латвией расположился Израиль с точно такой же суммой расходов, а ведь еще недавно Тель-Авив носил звание самого дорогого города мира. Наши балтийские соседи находятся в списке ниже Латвии, то есть отдыхать в них дешевле: в Эстонии - 95 евро, в Литве - 86 евро в сутки.

Как подчеркивают исследователи, основная статья расходов — проживание. Исследование отражает средние значения. Индивидуальные затраты могут сильно различаться в зависимости от предпочтений туриста, уровня комфорта, маршрутов и сезонности.

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