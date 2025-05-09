Где дешевле отдыхать туристу в 2025 году и какое место в рейтинге занимает Латвия?

Латвия оказался примерно посередине — 58-е место из 131. Средний дневной бюджет путешественника в нашей стране, по мнению аналитиков, составляет 154 канадским долларам, что эквивалентно 105 евро. Любопытно, что рядом с Латвией расположился Израиль с точно такой же суммой расходов, а ведь еще недавно Тель-Авив носил звание самого дорогого города мира. Наши балтийские соседи находятся в списке ниже Латвии, то есть отдыхать в них дешевле: в Эстонии - 95 евро, в Литве - 86 евро в сутки.