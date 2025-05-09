Папа Лев: что известно о новом понтифике
Выбор имени нового понтифика свидетельствует о начале возвращения католической церкви к консервативным ценностям. «Преемство курса» при этом обеспечивается большим латиноамериканским опытом нового понтифика, а сближение с США — его чикагским происхождением.
Путь к престолу
Нынешний конклав завершился довольно быстро, что говорит об относительном единомыслии его участников. Нового папу избрали на четвертом туре голосования, на второй день конклава, и теперь 8 мая войдет в официальный календарь католической церкви. Такой получился двойной праздник: вся Европа отмечает окончание Второй мировой войны, а Ватикан и почти полтора миллиарда католиков с ним — еще и Habemus Papam, день интронизации понтифика.
Папа Лев XIV до вечера четверга носил имя Роберт Фрэнсис Прево и последние полтора года служил в Ватикане на должности префекта дикастерии по делам епископов. В этом ватиканисты и видят залог его успеха на конклаве: почти все кардиналы так или иначе продвигают в епископы своих ставленников, пост префекта «профильной» дикастерии открывает хорошие возможности для близкого знакомства и согласования позиций с кардиналами. Кроме того, Прево был близок к папе Франциску и пользовался его доверием.
Новый папа родился в Чикаго в сентябре 1955 года, о его семье известно мало. Отец имел итало-французские корни и отличился героизмом в годы Второй мировой войны, будучи военным моряком. Мать была беженкой из Испании, покинувшей свою родину в ходе гражданской войны республиканцев с франкистами.
Путь священства будущий понтифик выбрал сразу после окончания бакалавриата по математике в Чикагском университете, поступив сначала в местную семинарию, а затем — в Папский университет святого Фомы в Риме,
где получил докторскую степень по каноническому праву. Свои первые монашеские обеты принес в 22-летнем возрасте, а в 1985-м отправился в миссионерскую поездку в Перу, будучи увлечен идеями «нового просвещения» ордена августинцев, который возводит свою историю к блаженному Августину — великому представителю ранней западной патристики. После двух лет служения в Перу, уже в рамках ордена, Роберт Фрэнсис Прево получил назначение на пост директора миссионерских программ августинской провинции Средних Штатов, с центром в Чикаго. Но через год, в 1988-м, вернулся в полюбившееся ему Перу, возглавив семинарию в городе Трухильо и заняв ряд постов как в местной епархии католической церкви, так и в родном ордене.
Лишь в 1999-м он вернулся в Чикаго, возглавив местную провинцию августинского ордена. Там он оказался замешан в скандале с укрывательством в августинском монастыре священника Дж. Рея, обвинявшегося в жестоком обращении с несовершеннолетними в католической школе. Однако епархия и орден вскоре ужесточили правила обращения с такими священниками, и скандал утих. В течение 12 лет будущий папа возглавлял весь орден августинцев, совмещая высокий пост генерального приора с преподавательской работой в Чикаго.
В 2014 году папа Франциск, уже знакомый со служением Прево в Латинской Америке, назначил его епископом Чиклайо — небольшого города в 770 километрах от столицы Перу. В 2020-м будущего папу перевели на другую перуанскую кафедру — в Кальяо, в это время он уже работал в ватиканской конгрегации по делам духовенства, а вскоре был переведен в конгрегацию по делам епископов, которая, как отмечалось выше, открыла ему путь к папскому престолу. Свои особые симпатии к епископу Прево папа Франциск проявил в 2023-м, сначала возведя его в сан архиепископа «персонально» (то есть вне связи с занимаемой кафедрой, которая не имела статуса архиепископской), а затем и назначив кардиналом Римской церкви.
Программа — пока контурно
Очевидно, предварительное согласие по кандидатуре папы среди кардиналов сложилось накануне конклава. По канонам Католической церкви, папой считается избранный кандидат, который набрал более 2/3 голосов участников конклава, в нынешнем случае — более 89 из 133 выборщиков. После четвертого тура, когда стало ясно, что нужное количество голосов кандидат набрал, старший из присутствующих кардиналов спросил его о согласии принять избрание, а получив согласие, о выборе имени. После этого ватиканский нотариус в присутствии двух свидетелей составил акт об избрании нового Вселенского архиерея — папы Римского.
С этим документом новоизбранный папа направился из Сикстинской капеллы в «комнату плача» по соседству, где переоблачился в белые папские одежды. Краткая церемония возведения на престол завершилась в той же Сикстинской капелле молитвами, после чего кардинал-протодиакон вышел на балкон базилики Святого Петра и возвестил народу имя нового понтифика, предваряя его торжественной фразой: «Habemus Papam!» Лишь после этого на балконе появляется сам новый понтифик, который обращается к собравшимся верующим с кратким приветствием.
Лев XIV произнес его по-итальянски и по-испански, без единой вставки на английском (привет желающим разглядеть в нем «трамписта»!). Новый папа начал свою речь со слов о мире, дав понять, что его курс в борьбе за мир будет прямым продолжением усилий папы Франциска. Протестом против трампистского изоляционизма прозвучал призыв: «Помогайте друг другу строить мосты — диалогом, встречей, объединившись все вместе, чтобы быть одним народом, всегда пребывающем в мире. Спасибо папе Франциску!» Лев XIV призвал всех католиков, а особенно епископов, «быть миссионерами» и сослался на пример блаженного Августина. В заключение особо поприветствовал свою епархию в далеких Андах и пообещал развивать соборные (демократические) начала в жизни католической церкви.
По сложившейся традиции, выбор имени вновь избранным папой указывает на исторические параллели в его будущем служении. Предыдущим папой с именем Лев был в конце XIX — начале ХХ века Лев XIII, чей понтификат продолжался более 25 лет и оборвался на 94-м году его жизни.
Новый папа сравнительно молод, по меркам Святого престола, и также может рассчитывать на длительное правление. Лев XIII в каких-то вопросах был консерватором (например, ввел присягу против модернизма среди духовенства, боролся с масонством и обличал «схизматиков»-православных), а в каких-то — реформатором (тут стоит упомянуть его знаменитую энциклику Rerum Novarum, которая заложила основы современной социальной доктрины католической церкви). Особенные усилия Лев XIII прилагал в сфере развития системы католического образования, стремясь положить в ее основу томизм — схоластическое богословие Фомы Аквинского, обогащенное открытиями современной папе науки.
Пока мы не услышали каких-либо программных заявлений от Льва XIV, можно считать это основными контурами его будущей политики. Хотя, пожалуй, проблемы борьбы с масонством и «схизматизмом» православных церквей, большинство из которых вовлечено в экуменическое движение и активно сближается с Римом, на повестке дня уже не стоят.