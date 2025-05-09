Папа Лев: что известно о новом понтифике

В 2014 году папа Франциск, уже знакомый со служением Прево в Латинской Америке, назначил его епископом Чиклайо — небольшого города в 770 километрах от столицы Перу. В 2020-м будущего папу перевели на другую перуанскую кафедру — в Кальяо, в это время он уже работал в ватиканской конгрегации по делам духовенства, а вскоре был переведен в конгрегацию по делам епископов, которая, как отмечалось выше, открыла ему путь к папскому престолу. Свои особые симпатии к епископу Прево папа Франциск проявил в 2023-м, сначала возведя его в сан архиепископа «персонально» (то есть вне связи с занимаемой кафедрой, которая не имела статуса архиепископской), а затем и назначив кардиналом Римской церкви.