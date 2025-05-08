Зеленский записал видео из центра Киева, показав "разницу между жизнью на майдане Независимости и парадом страха на Красной площади"

В речи президент Украины провел параллели между событиями 80-летней давности и современной войной, отметив, что украинцы снова вынуждены бороться со злом на своей земле. Зеленский подчеркнул, что сегодня люди в Киеве, как и во всей стране, живут свободно благодаря украинским защитникам. "Сегодня здесь украинцы и украинки идут своими улицами, под своими флагами, благодаря своим героям. Нашим героям, нашим воинам. Которые защитили и защищают страну сейчас по всей линии фронта, вдали от своего дома, чтобы эта жизнь была возможной. Кто-то спешит, кто-то просто гуляет, готовит кофе, делает свою работу. Кто-то везет машину на фронт, кто-то едет по делам, работать на благо людей, а кто-то идет по центру своего города, своего городка и слышит: «Спасибо!» Это так важно", – говорится в обращении.