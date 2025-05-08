Зеленский записал видео из центра Киева, показав "разницу между жизнью на майдане Независимости и парадом страха на Красной площади"
Президент Владимир Зеленский 8 мая выступил с обращением к украинцам по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он совершил прогулку по улицам Киева и в эмоциональной речи резко раскритиковал празднование 9 мая в России, поставив в противовес украинскую борьбу за свободу.
В речи президент Украины провел параллели между событиями 80-летней давности и современной войной, отметив, что украинцы снова вынуждены бороться со злом на своей земле. Зеленский подчеркнул, что сегодня люди в Киеве, как и во всей стране, живут свободно благодаря украинским защитникам. "Сегодня здесь украинцы и украинки идут своими улицами, под своими флагами, благодаря своим героям. Нашим героям, нашим воинам. Которые защитили и защищают страну сейчас по всей линии фронта, вдали от своего дома, чтобы эта жизнь была возможной. Кто-то спешит, кто-то просто гуляет, готовит кофе, делает свою работу. Кто-то везет машину на фронт, кто-то едет по делам, работать на благо людей, а кто-то идет по центру своего города, своего городка и слышит: «Спасибо!» Это так важно", – говорится в обращении.
Президент отметил, что в противовес ценностям свободы, которые разделяет Украина, Россия снова демонстрирует культ войны и цинизма, используя 9 мая для пропаганды. "В чём разница между ними в России и нами в Украине? Разницу показывают в России каждый год 9 мая. Это разница между жизнью на майдане Независимости и парадом страха на Красной площади. Колонны из танков, коробки марширующих убийц, переодетая массовка, полуживые лица, которые свысока будут принимать это шествие. Секта под названием "Можем повторить". Вы повторили. Повторили все то зло. Украина это видела. Весь мир это увидел", — сказал президент.
Он также отметил, что уже завтра те, кто организовал массовые убийства в Буче и Мариуполе, будут говорить о блокаде Ленинграда: "Это будет парад цинизма. Иначе это не назвать. Парад лжи и желчи. Будто они, особенно Путин, своими руками победили нацизм, взяли верх и дошли до Рейхстага. Слава Богу, Украина вырвалась из этого болота. Слава Богу, Украина не забыла, что 80 лет назад десятки миллионов боролись с нацизмом, и более восьми миллионов украинцев погибли".
Зеленский добавил, что почти в каждой украинской семье есть фотография с воспоминаниями о предках, участниках Второй мировой — дедушках, бабушках, как в его случае, дедушке: "Мы знали живых ветеранов Второй мировой. Они вспоминали то время без романтики и помпы. Поднимали тост за то, чтобы не было войны. Сегодня почти в каждой украинской семье есть герой, который сражается с новым злом, за Украину, Киев, другие города, сёла, за наших людей и за жизнь".
Президент подчеркнул: Россия должна радикально измениться, или же меняться придется миру. Именно так, как мир сделал это 80 лет назад. Когда всем наконец стало очевидно: умиротворять зло невозможно. С ним надо бороться. Всем вместе.
"Слава героям!" — закончил Зеленский свое видеообращение.