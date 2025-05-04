Через 5-10 в Латвии могут исчезнуть электрички: Latvijas dzelzceļš бьет тревогу
В марте компания Latvijas dzelzceļš предупредила Министерство сообщения Латвии, что по соображениям безопасности движение электропоездов может быть прекращено в течение ближайших 5-10 лет, если не произвести полную реконструкцию системы контактной сети. Об этом сообщила передача "Nekā personīga" на телеканале TV3.
Документ, адресованный министерству, был подписан должностными лицами Latvijas dzelzceļš и Государственной технической инспекции по железнодорожному транспорту. Как сообщается в передаче, он был составлен из-за того, что средства европейских фондов, изначально предназначенные для обновления контактной сети, планируется перераспределить на другие проекты, в том числе на соединение Rail Baltica с аэропортом.
По словам представителей отрасли, половина конструкций контактной системы находится в аварийном состоянии. Самая тяжелая ситуация — на участках Рига–Огре и Земитаны–Скулте. Сейчас уже начались или вскоре начнутся работы по модернизации 200 километров железной дороги — самыми протяженными будут направления Елгава и Слоки, на других линиях обновят только небольшие отрезки. Однако 300 километров останутся без ремонта, как и старые трансформаторы. Как выяснил телеканал, на все это необходимо несколько сотен миллионов евро.
Председатель правления Latvijas dzelzceļš Артис Гринбергс рассказал в передаче, что предприятие работает над «планом Б» вместе с акционером, чтобы убедить правительство в необходимости дополнительного финансирования.
«В контексте плана Б мы, как предприятие, готовы выйти на международные финансовые рынки и взять кредит. Но при этом нам нужен долгосрочный договор с государством, в котором будет четко указано, какие объемы заказов будут направлены на содержание инфраструктуры Latvijas dzelzceļš», — пояснил Гринбергс.
До принятия решения компания внедряет системы, которые могут своевременно выявлять повреждения — например, планируется установка видеокамер. Все задействованные стороны утверждают, что угрозы для безопасности пассажиров нет.
В передаче также отмечается, что модернизация железнодорожной инфраструктуры до сих пор происходила с серьезными задержками — первоначальные сроки выполнения были перенесены на годы. Работы выполняли частные строительные компании. Сейчас Latvijas dzelzceļš надеется получить разрешение от Европейской комиссии на то, чтобы в срочном порядке проводить модернизацию своими силами, без привлечения подрядчиков. Кроме того, телеканал выяснил, что год назад на станции Кемери загорелся один из старых электропоездов, использовавшийся в качестве стоянки для ночлега, — из-за проблем в контактной сети. В поезде произошло короткое замыкание, однако система не отключила питание, и вагон загорелся. Это был первый подобный инцидент за последние 40 лет.
На момент происшествия поезд был пуст, никто не пострадал. Состав представлял собой модель ER2 Рижского вагоностроительного завода, выпускавшуюся с 1960-х годов. Сейчас такие модели больше не используются. «Это в каком-то смысле стало тревожным сигналом для нас всех — что нужно трезво оценить, в каком на самом деле состоянии находится инфраструктура», — отметил Гринбергс.
Также в конце марта агентство LETA сообщило, что ремонт токоприемников новых электропоездов, произведенных чешской компанией Škoda Vagonka, обошелся почти в 100 тысяч евро. Представители АО Pasažieru vilciens пояснили, что было четыре случая повреждения токоприемников, причем три из них были связаны с техническим состоянием контактной сети. LETA также не раз сообщало, что из-за повреждений контактной сети происходят задержки или отмены рейсов электропоездов.