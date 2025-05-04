Через 5-10 в Латвии могут исчезнуть электрички: Latvijas dzelzceļš бьет тревогу

В передаче также отмечается, что модернизация железнодорожной инфраструктуры до сих пор происходила с серьезными задержками — первоначальные сроки выполнения были перенесены на годы. Работы выполняли частные строительные компании. Сейчас Latvijas dzelzceļš надеется получить разрешение от Европейской комиссии на то, чтобы в срочном порядке проводить модернизацию своими силами, без привлечения подрядчиков. Кроме того, телеканал выяснил, что год назад на станции Кемери загорелся один из старых электропоездов, использовавшийся в качестве стоянки для ночлега, — из-за проблем в контактной сети. В поезде произошло короткое замыкание, однако система не отключила питание, и вагон загорелся. Это был первый подобный инцидент за последние 40 лет.