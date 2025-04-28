В Риге возобновлено строительство 11-этажного бизнес-квартала Preses Nama Kvartāls: что в нем будет?

Новый квартал станет будущей деловой артерией Риги, которую будут отличать устойчивые, энергоэффективные и экологически чистые решения. Для арендаторов привлекательность объекта также обеспечивается удобным расположением, развитой инфраструктурой, современной архитектурой и дизайном, а также широкими функциональными возможностями. "В настоящее время мы заключили договоры аренды с несколькими арендаторами, которые в сумме зарезервировали около 8% от доступных офисных площадей. Среди потенциальных арендаторов есть крупные компании из финансовой, бухгалтерской и фармацевтической отраслей. Постоянный интерес арендаторов к офисным помещениям доказывает, что в Риге по-прежнему существует спрос на устойчивые офисы класса А с хорошей инфраструктурой. Мы уверены, что проект Preses Nama Kvartāls предоставит возможность выбрать современный офис на левом берегу Даугавы и станет ценным частным вкладом в городскую инфраструктуру", — отметил Урбонавичюс.