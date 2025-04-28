В Риге возобновлено строительство 11-этажного бизнес-квартала Preses Nama Kvartāls: что в нем будет?
Ведущий девелопер недвижимости Литвы Lords LB Asset Management продолжает реализацию проекта Preses Nama Kvartāls на Баласта дамбис в Риге. Строительные работы возобновлены, чтобы ввести в эксплуатацию первую очередь бизнес-центра класса А в 2026 году, что ознаменует новый этап в развитии Пардаугавы.
В дальнейшем строительство будет осуществлять новая строительная компания SIA PN Construction Latvia, созданная специально для обеспечения эффективной реализации проекта. "Последние годы были непростыми для сектора недвижимости и строительства из-за геополитической нестабильности и значительного роста расходов. Нам также пришлось временно приостановить проект Preses Nama Kvartāls под влиянием внешних обстоятельств, однако теперь мы успешно перестроили свою деятельность и создали собственную строительную компанию, что позволит проводить работы гораздо быстрее и эффективнее. Мы уверенно продолжаем этот проект, чтобы уже в следующем году ввести в эксплуатацию первое здание и реализовать наше видение Пардаугавы как нового делового центра Риги", — рассказал Повилас Урбонавичюс, руководитель Lords LB Special Fund V.
Новый квартал станет будущей деловой артерией Риги, которую будут отличать устойчивые, энергоэффективные и экологически чистые решения. Для арендаторов привлекательность объекта также обеспечивается удобным расположением, развитой инфраструктурой, современной архитектурой и дизайном, а также широкими функциональными возможностями. "В настоящее время мы заключили договоры аренды с несколькими арендаторами, которые в сумме зарезервировали около 8% от доступных офисных площадей. Среди потенциальных арендаторов есть крупные компании из финансовой, бухгалтерской и фармацевтической отраслей. Постоянный интерес арендаторов к офисным помещениям доказывает, что в Риге по-прежнему существует спрос на устойчивые офисы класса А с хорошей инфраструктурой. Мы уверены, что проект Preses Nama Kvartāls предоставит возможность выбрать современный офис на левом берегу Даугавы и станет ценным частным вкладом в городскую инфраструктуру", — отметил Урбонавичюс.
В первой очереди проекта строится 11-этажный бизнес-центр класса А с открытой планировкой, который в 2026 году сможет принять 2500 сотрудников на площади более 26 000 м². Он будет соответствовать требованиям сертификата BREEAM Excellent, гарантируя самые высокие стандарты офисных помещений: естественное освещение, отличный вид на Ригу и современные инженерные решения. Концепция бизнес-центра предусматривает широкие возможности для адаптации офисных пространств под нужды компаний, а также вдохновляющую среду для неформального общения в современном внутреннем атриуме. Также в бизнес-центре будут спортзал, ресторан и другие сервисы, необходимые современным профессионалам и доступные даже после окончания рабочего дня.
В последующих этапах развития Preses Nama Kvartāls предусмотрено строительство дополнительных офисных зданий, гостиницы или жилых помещений, а также, возможно, школы или медицинского учреждения — все с целью создать живой и многофункциональный деловой квартал в Риге.
Архитектурные и инженерные решения разработаны командой архитекторов и инженеров под руководством латвийского бюро Arhis Arhitekti в сотрудничестве с датским архитектурным бюро Arrow Architects.