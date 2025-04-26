Ищете работу? Скоро в Риге пройдет ярмарка вакансий, на которой предложат более тысячи свободных рабочих мест

Во время мероприятия соискатели смогут встретиться с работодателями из различных отраслей, обсудить с ними условия, специфику и другие аспекты трудоустройства, а также пройти собеседования. Для соискателей с нарушениями слуха на мероприятии будет доступна услуга сурдопереводчика.