Ищете работу? Скоро в Риге пройдет ярмарка вакансий, на которой предложат более тысячи свободных рабочих мест
Если вы находитесь в поиске работы или хотите расширить свои карьерные возможности, 8 мая в Риге состоится Ярмарка вакансий, организованная Государственным агентством занятости (NVA), на которой работодатели предложат более тысячи свободных рабочих мест.
Во время мероприятия соискатели смогут встретиться с работодателями из различных отраслей, обсудить с ними условия, специфику и другие аспекты трудоустройства, а также пройти собеседования. Для соискателей с нарушениями слуха на мероприятии будет доступна услуга сурдопереводчика.
О своем участии в ярмарке уже заявили такие работодатели, как Apollo Kino, Baltics OU Latvijas Filiāle, Baltic Waste & Energy Group, BWT Timber, CCC Riga Digital Services, Eurolife, Festimo Grupa, Food Union (Rīgas Piena Kombināts), G4S Latvia, Hagberg, iClean, Юрмальская полиция самоуправления, Kesko Senukai Latvia, KFC, Ķekava Foods, Latvijas dzelzceļš, Латвийская ассоциация самаритян, Lenoka, аэропорт "Рига", Liepājas autobusu parks, Light Guide Optics International, Maxima Latvija, Mogotel Hotel Group, Nordeka, Norma-A Ecolines, Numeri, O'Learys, Pasažieru vilciens, Premier PRO Comfort, Premier Restaurants Latvia, Rimi Latvia, Восточная клиническая университетская больница, Rīgas satiksme, органы опеки города Риги, Рижская полиция самоуправления, Rīgas veselības centrs, Первая больница Риги, SOL Baltics OU Latvijas filiāle, Transcom Worldwide Latvia, Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, Vapiano, Virši-A и другие.
На ярмарке также будет работать стенд NVA. Специалисты агентства будут консультировать по вопросам планирования карьеры, поиска работы и трудовой мобильности, а также информировать о доступных услугах агентства, включая возможности обучения и повышения квалификации при поддержке государства.
Ярмарка вакансий пройдет 8 мая с 11:00 до 16:00 в конференц- и event-центре Fantadroms (ул. Густава Земгала, 74а, Рига). Вход на мероприятие бесплатный.
Мероприятие организовано в рамках проекта Европейского социального фонда Plus "Укрепление эффективности Государственного агентства занятости".