ФОТО: автоцистерны ЗИЛ - в прошлом. В Латвии завершилось крупнейшее обновление пожарной техники

Всего в рамках заключенных контрактов с UAB Probus Auto и MOTO-TRUCK Sp. z o.o. ГПСС получила 124 автоцистерны на шасси SCANIA на сумму более 58 миллионов евро. Поставки осуществлялись с 2023 по 2025 год. С учетом потребностей службы и территориального распределения подразделений были закуплены автоцистерны различных типов — 4x4 и 6x6, с четырьмя или шестью посадочными местами. Вся техника полностью укомплектована. После обучения персонала машины направляются на вызовы по всей Латвии.