Пожарные получили последние 10 из 124 новых автоцистерн Scania
22 апреля Государственная пожарно-спасательная служба получила последние 10 из 124 новых автоцистерн Scania, что стало значительным шагом в обновлении парка ...
ФОТО: автоцистерны ЗИЛ - в прошлом. В Латвии завершилось крупнейшее обновление пожарной техники
22 апреля Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила последние 10 из 124 новых автоцистерн Scania, что стало значительным шагом в обновлении парка специализированной техники службы.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил: «За последние три года у ГПСС появилась возможность существенно и целенаправленно обновить парк специализированной техники, тем самым повысив оперативные возможности службы и улучшив условия работы пожарных-спасателей. Такие инвестиции имеют неоценимую ценность как для безопасности каждого жителя Латвии, так и для укрепления общей системы безопасности».
Руководитель ГПСС полковник Мартиньш Балтманис подчеркнул:
«Автоцистерны SCANIA — это современная и высокотехнологичная техника, идеально подходящая для специфики работы пожарных-спасателей. Они позволяют перевозить широкий спектр оборудования и обеспечивают полноценную работу в различных условиях и ситуациях. Спасатели особенно высоко оценили комфорт и эргономику этих машин. Разница между автоцистернами ЗИЛ, на которых мы до недавнего времени выезжали на вызовы, и новыми Scania — словами не передать».
Руководитель Scania Latvia Айгар Пушинскис добавил: «Для нас большая честь, что именно специализированная техника SCANIA становится важной частью работы ГПСС по спасению и тушению пожаров. Мощные полноприводные автоцистерны, оснащенные системами безопасности и качественным оборудованием, значительно облегчат работу спасателей в любых условиях. Просторные кабины экипажей на 4 или 6 человек созданы по принципам эргономики и снабжены системами климат-контроля, что обеспечивает комфортные условия работы».
Всего в рамках заключенных контрактов с UAB Probus Auto и MOTO-TRUCK Sp. z o.o. ГПСС получила 124 автоцистерны на шасси SCANIA на сумму более 58 миллионов евро. Поставки осуществлялись с 2023 по 2025 год. С учетом потребностей службы и территориального распределения подразделений были закуплены автоцистерны различных типов — 4x4 и 6x6, с четырьмя или шестью посадочными местами. Вся техника полностью укомплектована. После обучения персонала машины направляются на вызовы по всей Латвии.
Согласно информационному отчету Кабинета министров «О предложениях по приоритетным мероприятиям государственного бюджета на 2023 год и рамкам бюджета на 2023–2025 годы», на закупку специализированного пожарно-спасательного транспорта было запланировано:
- в 2023 году — 23 070 823 евро,
- в 2024 году — 78 188 135 евро,
- в 2025 году — 65 046 151 евро.
Это позволит в период с 2023 по 2026 год приобрести более 500 единиц новой техники, необходимой для выполнения функций ГПСС.