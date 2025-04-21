ФОТО: Жигули, Запорожцы, мопеды и другая техника - в Огре открылась впечатляющая экспозиция

Коллекционер и руководитель автосервиса Medeo Янис Бука рассказал: «По сути, это та же коллекция, которую посетители могли видеть пять лет назад в Огре. Только теперь она стала куда масштабнее и богаче. Почему экспозиция была закрыта так долго? Ответ простой — мы переезжали. Обустроить новые помещения, найти правильное место для каждой машины и каждого экспоната — это не так уж просто. У меня даже появилась привычка: перед сном я представляю, куда поставлю тот или иной предмет, а на следующее утро стараюсь воплотить идею».