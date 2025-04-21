Открытие экспозиции советских автомобилей "Техника из прошлого" в Огре
20 апреля по адресу ул. Друвас 4d в Огре открылась для обозрения одна из самых впечатляющих коллекций - "Техника из ...
ФОТО: Жигули, Запорожцы, мопеды и другая техника - в Огре открылась впечатляющая экспозиция
20 апреля по адресу ул. Друвас, 4d в Огре открылась для обозрения одна из самых впечатляющих коллекций - "Техника из прошлого". Ее создатель и вдохновитель Янис Бука собрал под одной крышей не только внушительную коллекцию Жигулей, ГАЗиков, Запорожцев и Москвичей, в экспозиции также представлено множество других интересных технических объектов.
Здесь выставлены велосипеды, тяжелая техника, дорожные знаки, жезлы милиции, разнообразные фотоаппараты, мопеды, мотоциклы, мотороллеры. Среди экспонатов — и уникальный дизайнерский мопед Pony, один из всего пяти экземпляров, изготовленных на заводе Sarkanā zvaigzne.
Коллекционер и руководитель автосервиса Medeo Янис Бука рассказал: «По сути, это та же коллекция, которую посетители могли видеть пять лет назад в Огре. Только теперь она стала куда масштабнее и богаче. Почему экспозиция была закрыта так долго? Ответ простой — мы переезжали. Обустроить новые помещения, найти правильное место для каждой машины и каждого экспоната — это не так уж просто. У меня даже появилась привычка: перед сном я представляю, куда поставлю тот или иной предмет, а на следующее утро стараюсь воплотить идею».
Сейчас коллекция разделена на две части: отреставрованную и открытую для посетителей, а также хранилище, находящееся в бывших помещениях Огрского трикотажного комбината. Там ждут своей очереди на реставрацию многие транспортные средства, чтобы впоследствии заменить часть экспонатов.
Янис Бука смеется: когда он приобрел 15-ю машину, его увлечение одобрила даже супруга Гунта. Сейчас трудно представить себе коллекцию без ее помощи — ведь каждая машина требует ухода, даже простая протирка пыли раз в две недели уже немало значит.
Уже у самого входа в экспозицию гостей встречают автоматы газированной воды советского времени — такие еще 30 лет назад были привычным элементом интерьеров учреждений в Латвии. Коллекция Яниса Буки может гордиться многим — как аккуратно оформленными помещениями, так и 15 уникальными автомобилями, которым присвоен статус «Историческое транспортное средство».
Среди богатого набора машин советской эпохи здесь есть и американский автомобиль — Buick LeSabre, выпущенный в 1963 году в США. Это единственный такой автомобиль в странах Балтии, и хозяин коллекции время от времени с удовольствием выезжает на нем.
Директор Рижского мотормузея Агрис Шмитс, уроженец этого края, отметил: «В основе каждой такой культурной площадки — люди. Чтобы создать нечто подобное, требуется огромный энтузиазм и энергия. И как поклонник истории ретро-автомобилей, я очень рад, что Янис и Гунта Бука, работая с современной техникой, смогли создать культурно-историческое пространство для любителей старой техники. Особенно приятно, что при создании экспозиции Янис подумал и о маленьких зрителях — здесь так много старинных игрушечных машинок, которые несомненно привлекут внимание юных фанатов техники».