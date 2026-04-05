На Пасху в Латвии станет немного теплее и чаще будет выглядывать солнце

Вечером с запада Латвию начнет пересекать новая зона осадков, которая принесет дождь на большую часть территории страны. Ветер прогнозируется юго-западный и западный от умеренного до умеренно сильного. Утром и днем в прибрежных районах ветер усилится, в порывах достигая скорости 15-18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов.