В Финляндии приняли решение не стрелять в сторону России
Как сообщает Yle, финские военные усилили контроль воздушного пространства после недавних инцидентов с украинскими дронами, залетевшими на территорию Финляндии.
Помимо стационарной сети радаров, военные теперь используют мобильные ближние радары, особенно в регионе Юго‑Восточной Финляндии. Американский целеуказательный радар производства Raytheon способен обнаружить истребитель на расстоянии более 75 километров.
Он может обнаруживать и дроны, но не со стопроцентной точностью.
– На это влияют технические законы, связанные с радиолокационным контролем, такие как возможные препятствия местности, расстояние дрона от радара, высота и скорость полета, а также искривление поверхности Земли, – говорит начальник оперативного отдела ВВС, полковник Веса Мянтюля.
Дроны иностранного государства можно сбивать истребителями, но решения принимаются на основе строгих принципов. Во‑первых, летательный аппарат должен быть идентифицирован как беспилотник. Затем нужно удостовериться, что падение дрона не причинит ущерба. Например, дрон нельзя сбивать над жилой территорией, объясняет Веса Мянтюля.
Также нельзя запускать ракеты в сторону России.
– Это связано с риском эскалации, который мы должны оценивать. Мы ни в коем случае не хотим ситуации, когда ракета окажется на российской стороне, – говорит полковник Веса Мянтюля.
В марте Украина атаковала российские нефтяные порты Приморск и Усть-Луга, использовав около 2 500 дронов. Подтверждено, что три из них залетели в Финляндию.
по данным Украины, Россия могла намеренно направлять дроны в сторону стран Балтии.