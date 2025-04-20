"Битцевский маньяк" заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах. Почему сейчас?
5 апреля стало известно, что Александр Пичушкин, «битцевский маньяк», приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийства 48 человек и 3 покушения, заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах. Что стоит за этим заявлением, пыталась разобраться «Новая газета Европа».
«Битцевский маньяк», или «убийца с шахматной доской», Пичушкин орудовал на Юго-Западе Москвы. Как установил суд, первое убийство Пичушкин совершил в 1992 году, но основная серия, еще 47 убийств и 3 покушения, пришлись на период с 2001 по 2006 годы. Пичушкин знакомился с людьми, чаще всего это были пьющие люди, и приглашал прогуляться в Битцевский парк. Там он угощал их спиртным, доводя до беспомощного состояния, и убивал. Основным орудием убийства служил молоток.
Александр Пичушкин родился в 1972 году в Мытищах. Мать — Наталья Пичушкина, отец ушел из семьи, когда ему было десять месяцев. В 1976 году Пичушкин вместе с матерью переехал из Мытищ в Зюзинский район Москвы, на Херсонскую улицу, неподалеку от Битцевского лесопарка.
После переезда Пичушкин в результате несчастного случая получил черепно-мозговую травму — упал с качелей. По словам матери, после произошедшего у Пичушкина появились нарушения речи, он путал буквы и звуки. Кроме общеобразовательной школы, некоторое время учился в 138-м логопедическом интернате, потом — в ПТУ на плотника. В армии не служил. По данным СМИ, после обследования в военкомате Пичушкин был направлен на краткосрочное лечение в одну из московских психиатрических клиник. В 1989 году Пичушкин устроился разнорабочим в продуктовом магазине. В тот же период начал злоупотреблять алкоголем. Впоследствии Пичушкин подрабатывал время от времени, например, то грузчиком, то продавцом.
18 июня 2006 года Пичушкин, к этому времени продавец, был задержан по подозрению в убийстве продавщицы того же магазина. Ее тело нашли 14 июня в ручье в Битцевском лесопарке. Экспертиза установила, что женщину убили, ударив тупым предметом по голове. По официальным данным, следователи вышли на Пичушкина по номеру его телефона, который женщина, отправляясь на прогулку в лес, на всякий случай оставила родственникам. После того как суд арестовал Пичушкина на десять суток, тот заявил, что он битцевский маньяк. И совершил 61 убийство, из них 60 — на территории лесопарка. А всего он собирался убить 64 человека — по числу клеток на шахматной доске.
Сначала следователи скептически отнеслись к показаниям Пичушкина. Они сомневались в адекватности маньяка, называя его «свихнувшимся шахматистом». По версии следствия, Пичушкин в силу каких-то личных причин оговаривает себя, возможно, из-за психического заболевания или желания таким образом «прославиться». Впоследствии Пичушкин показал места совершения преступлений и места, где он прятал тела убитых им людей. Сомнений больше не было: это он.
24 октября 2007 года коллегия присяжных заседателей единогласно признала Пичушкина виновным в убийстве 48 человек и трех покушениях на убийство. Также присяжные посчитали, что обвиняемый не заслуживает снисхождения. Как отмечали СМИ, сам подсудимый утверждал, что не были учтены все его преступления, и на его счету еще 11 жертв. Адвокат по назначению заявил, что подсудимый признал вину в полном объеме. 29 октября 2007 года на основе вердикта присяжных Мосгорсуд приговорил Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. Кроме того, суд постановил направить его на принудительное психиатрическое лечение по месту отбывания наказания.
На сегодняшний день Пичушкин отсидел уже 18 лет. По действующему закону, после 25 лет отбывания срока приговоренный пожизненно имеет право подать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Как мы уже писали, «битцевский маньяк» всерьез рассчитывает выйти на свободу, где «первым делом кого-нибудь убьет».
— Вообще, это обычная практика, когда пожизненно осужденный вдруг признается еще в каком-то преступлении, — рассказал «Новой-Европа» следователь Московской городской прокуратуры, принимавший участие в расследовании преступлений Пичушкина. — Ведь после новых признаний органы обязаны провести следственные мероприятия. А это означает, что заключенного из колонии должны доставить на место совершения преступления и перевести на время следствия из колонии в СИЗО. Пичушкин еще во время первоначального следствия прославился тем, что пытался взять на себя убийства, которых не совершал. Потом одумался и, видимо, всерьез рассчитывал, что его по УДО выпустят. 18 лет молчал — и вдруг опять громкая «признанка». Я больше чем уверен, что новых доказательств словам Пичушкина мы не найдем. А вот ему теперь даже после 25 лет отсидки на свободу выйти не грозит. Вполне возможно, что ему просто надоело сидеть в «Полярной сове», и он хочет перевестись в другую колонию.
Пожизненный срок «битцевский маньяк» отбывает в колонии для пожизненно осужденных ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп. «Новой Европа» удалось связаться с одним из заключенных соседней с «Полярной совой» (ИК-18) печально известной ИК-3 («Тройка»), в которой погиб Алексей Навальный.
— У нас здесь никто не сомневается, что Навального именно убили, спорят только о том, кто приказал это сделать. Первые три месяца после февраля 24-го здесь было не продохнуть от всевозможных комиссий.
Сейчас гостей стало меньше, но они всё равно появляются. Так что всё равно спокойной жизни нет. Когда в колонии гости, все неформальные договоренности отменяются, и охрана ведется строго по закону. И это, конечно, не нравится ни заключенным, ни охране.
Первым — из-за невозможности получить хоть какое-то послабление. Вторым — из-за невозможности получить дополнительный заработок. Да к тому же больше половины личного состава вертухаев поменялось. А новые — все под постоянным присмотром московских комиссий и на неформальные отношения не идут. И это сильно усложняет жизнь заключенных. «Полярная сова» фактически на территории нашей «Тройки» находится, так что там тоже гайки закрутили. Вполне возможно, что именно с этим и связано то, что все ищут поводы свалить. По некоторым данным, которые пока не удалось подтвердить или опровергнуть, заявления о переводе в другие колонии подали около трети заключенных «Полярной совы». Официального подтверждения этим слухам нет.