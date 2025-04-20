"Битцевский маньяк" заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах. Почему сейчас?

— Вообще, это обычная практика, когда пожизненно осужденный вдруг признается еще в каком-то преступлении, — рассказал «Новой-Европа» следователь Московской городской прокуратуры, принимавший участие в расследовании преступлений Пичушкина. — Ведь после новых признаний органы обязаны провести следственные мероприятия. А это означает, что заключенного из колонии должны доставить на место совершения преступления и перевести на время следствия из колонии в СИЗО. Пичушкин еще во время первоначального следствия прославился тем, что пытался взять на себя убийства, которых не совершал. Потом одумался и, видимо, всерьез рассчитывал, что его по УДО выпустят. 18 лет молчал — и вдруг опять громкая «признанка». Я больше чем уверен, что новых доказательств словам Пичушкина мы не найдем. А вот ему теперь даже после 25 лет отсидки на свободу выйти не грозит. Вполне возможно, что ему просто надоело сидеть в «Полярной сове», и он хочет перевестись в другую колонию.