Дело Трампа живет и побеждает: впервые с 1970 года в США уменьшилось число иммигрантов

Мексика остаётся крупнейшей страной происхождения иммигрантов в США. По состоянию на середину 2023 года более 11 миллионов жителей США родились в Мексике, что составляет почти четверть, или 22%, всех иммигрантов в стране. Тем не менее, иммиграция из Мексики снижается с 2007 года, и численность мексиканского населения в США уменьшилась.