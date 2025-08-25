Дело Трампа живет и побеждает: впервые с 1970 года в США уменьшилось число иммигрантов
Число иммигрантов в Соединённых Штатах, которое росло более 50 лет, сократилось более чем на миллион человек с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность в январе и определил иммиграцию не как силу нации, а как угрозу.
Согласно исследованию Центра Pew Research, в январе, когда Трамп во второй раз вступил в должность, в США проживало рекордное количество иммигрантов — 53,3 миллиона. К июню это число сократилось до 51,9 миллиона.
Среди всех жителей США на июнь 2025 года иммигранты составляли 15,4%, что ниже недавнего исторического максимума в 15,8% в январе.
Опрос Pew также показал, что с января из рабочей силы США вышли 750 000 иммигрантов, при этом доля иностранного населения в трудоспособном возрасте составляет сейчас 19%.
Центр отметил несколько изменений в политике, повлиявших на иммигрантское население по всей стране, включая ограничения бывшего президента США Джо Байдена на подачу заявлений на убежище в 2024 году, что привело к значительному снижению числа пересечений границы иммигрантами, ищущими убежище.
Кроме того, центр указал на 181 распоряжение Дональда Трампа, направленное против иммиграции, включая ограничение въезда новых иммигрантов и массовые депортации.
Мексика остаётся крупнейшей страной происхождения иммигрантов в США. По состоянию на середину 2023 года более 11 миллионов жителей США родились в Мексике, что составляет почти четверть, или 22%, всех иммигрантов в стране. Тем не менее, иммиграция из Мексики снижается с 2007 года, и численность мексиканского населения в США уменьшилась.
Жёсткая политика Трампа в отношении иммиграции не показывает признаков ослабления: на этой неделе госдепартамент объявил, что пересматривает данные более чем 55 миллионов иностранных граждан с визами, позволяющими временно посещать или проживать в США, с целью возможного аннулирования этих виз.