Где получить медицинскую помощь в пасхальные выходные?

NVD напоминает: чтобы избежать неприятных неожиданностей во время праздников, стоит заранее проверить содержимое домашней аптечки — есть ли в ней все необходимые препараты, в том числе те, которые вы принимаете регулярно, а также средства первой помощи. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее продлить рецепты, чтобы в дни, когда семейный врач недоступен, не столкнуться с нехваткой нужных лекарств.