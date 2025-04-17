Где получить медицинскую помощь в пасхальные выходные?
Пасхальные выходные - это время, которое мы проводим, наслаждаясь природой, отдыхом и праздничной атмосферой. Однако даже в праздничные дни может неожиданно ухудшиться самочувствие, произойти травма или возникнуть иная ситуация, требующая срочного совета врача. Поэтому важно знать, где и как можно получить необходимую помощь. Национальная служба здравоохранения подготовила практическую информацию о доступности медицинской помощи в праздничные дни.
Консультационный телефон семейных врачей — 66016001
В случае несложных заболеваний, таких как простуда, боль в горле, незначительная температура, проблемы с пищеварением или обострение хронических болезней, рекомендуется обращаться к специалистам консультационного телефона семейных врачей по номеру 66016001. Эксперты дадут медицинские советы о рекомендуемых действиях, а также помогут определить, нужно ли немедленно обращаться к врачу или визит можно отложить до следующего рабочего дня.
Дежурные врачи в крупных городах Латвии
В крупнейших городах Латвии доступны услуги дежурных врачей. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач, и принимает пациентов очно. Актуальное расписание работы дежурных врачей и адреса приема можно найти на сайте NVD: www.vmnvd.gov.lv, в разделе "Kur saņemt medicīnisko palīdzību?" ("Где получить медицинскую помощь?").
Пункты неотложной медицинской помощи и приемные отделения больниц
В случае травм, ожогов, резкого ухудшения здоровья или других острых ситуаций помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или в приемном отделении больницы.
Важно! Прежде чем самостоятельно отправиться в приемное отделение, рекомендуется позвонить и уточнить, оказывается ли там нужная помощь. Например, в некоторые больницы можно обращаться при подозрении на перелом или необходимости зашивания раны, а в другие — при ожогах. Следует учитывать, что приемное отделение не предназначено для плановых услуг — туда следует обращаться только в экстренных случаях.
В экстренных ситуациях — звоните 113 или 112
В ситуациях, угрожающих жизни, например, при внезапной боли в груди, тяжелой травме или потере сознания, необходимо немедленно звонить в Службу неотложной медицинской помощи по телефону 113 или на единый номер экстренной помощи 112.
NVD напоминает: чтобы избежать неприятных неожиданностей во время праздников, стоит заранее проверить содержимое домашней аптечки — есть ли в ней все необходимые препараты, в том числе те, которые вы принимаете регулярно, а также средства первой помощи. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее продлить рецепты, чтобы в дни, когда семейный врач недоступен, не столкнуться с нехваткой нужных лекарств.
Также стоит обратить внимание на праздничный стол — сбалансированное питание, достаточное количество воды и прогулки на свежем воздухе помогут вам чувствовать себя лучше и с удовольствием провести праздничные дни.
Подробная информация о получении медицинской помощи в праздничные выходные доступна на сайте NVD: www.vmnvd.gov.lv в разделе "Kur saņemt medicīnisko palīdzību?".