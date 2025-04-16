Возобновлено строительство здания Рижского центрального вокзала Rail Baltica

Соглашение по договору финансирования предусматривает, что к 31 августа 2026 года строитель должен завершить все существенные строительные работы: фасад здания, крышу, работы на железнодорожных платформах и важнейшие работы по строительству инженерных сетей и систем. К 31 декабря 2026 года должны быть завершены благоустройство и отделка первого этажа здания. Следующие работы на средства "CEF 9" должны быть завершены к 31 марта 2027 года: это тесты безопасности, проверки, благоустройство и ввод во временную эксплуатацию шести железнодорожных путей шириной 1520 миллиметров, или существующей ширины.