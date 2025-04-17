В Великобритании Верховный суд наконец определился с тем, кого считать женщиной
Верховный суд Великобритании вынес вердикт по юридическому определению женщины. "Единогласное решение суда заключается в том, что термины "женщина" и "пол" в Акте о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу", — говорится в постановлении.
Верховный суд Соединенного Королевства постановил, что определение "женщина" в соответствии с британским Актом о равенстве относится к биологическому полу. Это определение отвергает доводы шотландского правительства о том, что оно должно включать в себя женщин-трансгендеров. По словам председателя суда Патрика Ходжа, пять судей единогласно высказались в пользу этого решения.
Это означает, что трансгендеры, получившие сертификат о смене пола, не могут считаться женщинами в целях обеспечения равенства. При этом суд подчеркнул, что данное решение "не лишает трансгендеров защиты от дискриминации по признаку изменения пола".
Решение суда вызвало бурную реакцию среди активистов и правозащитных организаций. Феминистские группы назвали его победой, утверждая, что оно подтверждает, что защищаемая характеристика пола относится к биологической реальности, а не к юридическим документам. В то же время сторонники трансгендерных прав выразили обеспокоенность тем, что это может привести к дальнейшей маргинализации трансгендерных людей.
Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок назвала решение суда "победой". "Высказывание „транс-женщины — это женщины" никогда не было правдой на самом деле, а теперь не является правдой и с точки зрения закона, — сказала она. — Это победа для всех женщин, которые столкнулись с личными оскорблениями или потеряли работу за то, что сказали очевидное. Женщины — это женщины, а мужчины — это мужчины: нельзя изменить свой биологический пол".