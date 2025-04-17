В Великобритании Верховный суд наконец определился с тем, кого считать женщиной

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок назвала решение суда "победой". "Высказывание „транс-женщины — это женщины" никогда не было правдой на самом деле, а теперь не является правдой и с точки зрения закона, — сказала она. — Это победа для всех женщин, которые столкнулись с личными оскорблениями или потеряли работу за то, что сказали очевидное. Женщины — это женщины, а мужчины — это мужчины: нельзя изменить свой биологический пол".