В Риге стартует сезон фонтанов, также начинают работать питьевые фонтанчики
С наступлением более теплой погоды в Риге начинают запускать фонтаны. А в период пасхальных праздников в столичных парках постепенно возобновится работа пунктов бесплатной подачи питьевой воды.
Уже начали работать фонтаны на площади перед Оперой и в Верманском парке. В дальнейшем будут запускаться и остальные фонтаны.
Под управлением Рижского самоуправления находятся 13 фонтанов — десять стационарных и три плавучих, которые обслуживает предприятие Rīgas meži. Горожане, особенно семьи с детьми, любят крупнейший фонтан Риги — у Дома конгрессов, а также два фонтана с бассейнами на Эспланаде.
В Верманском парке расположена гордость Риги — старейший фонтан "Времена года". Его скульптуры были изготовлены в Берлине и установлена в 1869 году. В свое время это был самый роскошный декоративный скульптурный объект подобного типа в городе. Оригинальная скульптура, пострадавшая в результате вандализма, была демонтирована в 1972 году. Скульптор Мирдза Лукажа создала копию, которую установили в 1978 году. Один из самых известных фонтанов Риги — "Нимфа" — расположен у Латвийской Национальной оперы. Этот фонтан, созданный скульптором Аугустом Фольцем в 1887 году, является памятником искусства государственного значения. Бронзовую копию скульптуры фонтана изготовила в 1986 году скульптор Мирдза Лукажа, оригинал хранится в Рундальском дворце. Декоративный бассейн в Гризинькалнсе у скульптуры "Лутаузис", а также реконструированный бассейн в парке Зиедоньдарзс в жаркие летние дни помогают освежиться тем, кто ищет прохладу. В Зиедоньдарзсе также находится восстановленный фонтан "Лягушата", построенный одновременно с обустройством парка. У Городского канала находится фонтан "Каскад Бастейкалнса", история которого начинается в 1880 году, а прямо в канале размещены три плавучих фонтана.
Что касается пунктов бесплатной подачи питьевой воды, то прошлом году в различных районах Риги было установлено 11 новых питьевых фонтанчиков, в том числе и в парке Узварас, обеспечивая возможность утолить жажду для скейтеров, роллеров и других сторонников активного и спортивного образа жизни.
В этих точках для набора воды подается вода из городского водопровода — она чистая, качественная, безопасная для употребления и регулярно проверяется.
Первые фонтанчики будут запущены в парках, где планируются празднования Пасхи — два в парке Узаварас, а также в парке Зиемельблазма и в сквере у Оперы рядом со Старой Ригой. В это же время начнет работу и фонтанчик на Центральном рынке, после чего остальные будут постепенно проверяться и подключаться.
В Риге в настоящее время более 30 точек для набора питьевой воды. Зимой продолжают работать только четыре фонтанчика, находящиеся в ведении Rīgas ūdens, остальные возобновляют работу в летний сезон. В этом году планируется установить около десяти новых фонтанчиков. Места их размещения будут выбраны Департаментом жилья и окружающей среды Рижского самоуправления в консультации с районными обществами.