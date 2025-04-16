В Риге стартует сезон фонтанов, также начинают работать питьевые фонтанчики

В Верманском парке расположена гордость Риги — старейший фонтан "Времена года". Его скульптуры были изготовлены в Берлине и установлена в 1869 году. В свое время это был самый роскошный декоративный скульптурный объект подобного типа в городе. Оригинальная скульптура, пострадавшая в результате вандализма, была демонтирована в 1972 году. Скульптор Мирдза Лукажа создала копию, которую установили в 1978 году. Один из самых известных фонтанов Риги — "Нимфа" — расположен у Латвийской Национальной оперы. Этот фонтан, созданный скульптором Аугустом Фольцем в 1887 году, является памятником искусства государственного значения. Бронзовую копию скульптуры фонтана изготовила в 1986 году скульптор Мирдза Лукажа, оригинал хранится в Рундальском дворце. Декоративный бассейн в Гризинькалнсе у скульптуры "Лутаузис", а также реконструированный бассейн в парке Зиедоньдарзс в жаркие летние дни помогают освежиться тем, кто ищет прохладу. В Зиедоньдарзсе также находится восстановленный фонтан "Лягушата", построенный одновременно с обустройством парка. У Городского канала находится фонтан "Каскад Бастейкалнса", история которого начинается в 1880 году, а прямо в канале размещены три плавучих фонтана.