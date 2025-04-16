На Латвию надвигается ящур, власти мобилизовали ответственные службы
Инфекция ящура, которая в настоящее время распространяется по Европе, приближается к границам Латвии, вызывая все большую обеспокоенность.
Для координации сотрудничества служб в случае угрозы или вспышки опасного инфекционного заболевания животных — ящура — в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) состоялась встреча с представителями Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции, Пограничной охраны, Государственной службы охраны окружающей среды, Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, Министерства земледелия, а также Министерства охраны среды и регионального развития.
На встрече PVD проинформировала о распространении ящура в Европе и угрозах для Латвии, а также о необходимых действиях в случае, если заболевание приблизится к территории Латвии настолько, что создаст риск проникновения инфекции, и в случае, если вспышка произойдет на территории страны.
Были обсуждены организационные вопросы на случай необходимости начать дезинфекцию автотранспорта на границе Латвии и Литвы, а также действия и ответственность вовлеченных учреждений, если вспышка ящура будет зафиксирована на животноводческом объекте в Латвии. Это может потребовать захоронения трупов животных, установления зон ограничений, которые затронут как зараженное хозяйство, так и хозяйства, попавшие в зону ограничений, а также местных жителей, которые ежедневно передвигаются по данной территории.
«На данный момент ящур зафиксирован сравнительно далеко от Латвии — в Венгрии и Словакии. Если заболевание приблизится к Латвии, достигнув Варшавского региона в Польше, необходимо будет немедленно начать серьезные меры безопасности на внутренней границе, в том числе обеспечить дезинфекцию автотранспорта. Поэтому уже сейчас каждое из вовлеченных учреждений должно четко знать, как действовать и какая степень участия от него потребуется», — заявил генеральный директор PVD Марис Балодис.
Ящур — это острое и высоко заразное инфекционное заболевание парнокопытных животных. В случае вспышки оно может серьезно повлиять на животноводство, нарушив как региональную, так и международную торговлю животными и продукцией животного происхождения, что приведет к значительным финансовым потерям.
На данный момент в Европе зарегистрировано десять вспышек ящура — четыре в Венгрии и шесть в Словакии. В Латвии последний случай заболевания ящуром был зафиксирован в 1987 году.