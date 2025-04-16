На Латвию надвигается ящур, власти мобилизовали ответственные службы

Были обсуждены организационные вопросы на случай необходимости начать дезинфекцию автотранспорта на границе Латвии и Литвы, а также действия и ответственность вовлеченных учреждений, если вспышка ящура будет зафиксирована на животноводческом объекте в Латвии. Это может потребовать захоронения трупов животных, установления зон ограничений, которые затронут как зараженное хозяйство, так и хозяйства, попавшие в зону ограничений, а также местных жителей, которые ежедневно передвигаются по данной территории.