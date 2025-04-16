"Бронетехника не доезжает до линии фронта": британский военный аналитик объяснил, почему РФ не сможет победить Украину
Российская военная сила стала лишь тенью от той, которая была перед вторжением.
"Механизированные войска РФ, которые играют ключевую роль для достижения победы, обескровлены, а также имеют военные грузовики музейного уровня, гражданские автомобили, микроавтобусы, вездеходы и мотоциклы", - пишет в Newsweek репортер и аналитик Дэвид Акс .
По его словам, наличие такой техники и оружия не является той силой, которая готова к победе. "Чтобы победить, по любому рациональному определению термина "победа", Россия должна захватить большую часть Украины, чем те 20 процентов страны, которые она сейчас оккупирует. По меньшей мере, Россия должна консолидировать контроль над крупнейшими областями на востоке Украины: Донецкой и Луганской. До достижения даже этой скромной цели еще десятки миль", - подчеркнул эксперт.
Продвижение даже на эти десятки километров становится все сложнее для войск РФ и КНДР. Акс считает, что такая возможность имеет мало шансов, ведь полномасштабная война России против Украины продолжается уже 38 месяцев.
"И это по одной главной причине. Типы войск, от которых российские военные традиционно зависят для быстрых маршей вглубь вражеской территории, становятся вымирающим видом на линии фронта, простирающейся на 700 и более миль с севера на юг, заминированной, простреливаемой артиллерией и патрулируемой беспилотниками, в этой ужасно кровавой и масштабной войне", - подчеркнул аналитик.
В то же время офицер голландской армии Рэнди Нурман отметил, что теперь российских танковых полков и бригад, гусеничных боевых машин, мобильных гаубиц и многих грузовиков просто не существует. "Для поколений российских планировщиков целью было проникновение через линию фронта противника и наступление мощного механизированного второго эшелона, который использовал бы начальный прорыв", - добавил он.
Однако теперь эти планы могут быть полностью разрушены. Мины, артиллерия и беспилотники сейчас настолько плотно расположены вдоль линии фронта, что танки и другая бронетехника "просто не доезжают до линии, чтобы начать атаку". Они просто подрываются за много километров от вражеских позиций.
Аналитик подчеркнул, несмотря на то, что эта проблема касается обеих сторон, российских оккупантов она раздражает больше, чем украинцев, ведь россияне не могут "победить", если не завоюют позиции. "В противоположность этому, просто сдерживание российских сил является значительной победой для украинцев. Удержите россиян на их нынешних позициях, и украинское правительство, экономика и культура - а также потенциал для будущих военных действий - выстоят", - считает эксперт.
По словам Акса, несмотря на нынешнюю политику президента США Дональда Трампа в отношении Украины, она находится сейчас в гораздо лучшей позиции, чтобы противостоять российским атакам, чем это было в начале 2024 года. В частности каждая российская атака встречается "лавиной огневой мощи".
"Об этом свидетельствуют цифры. На четвертом году войны российские потери танков, боевых машин и другой тяжелой техники превысили 20 000, по данным аналитиков разведывательного коллектива Oryx, который подтверждает каждую потерю снимками с передовой. Это больше техники, чем имеет британская армия в своем арсенале", - аргументировал аналитик.
В свою очередь аналитики Королевского института объединенных сил в Лондоне Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс отметили, что в прошлом году РФ планировала "начать дальнейшие наступательные операции, чтобы достичь значительных, хотя и медленных успехов на поле боя". "Эти успехи должны были быть использованы как рычаг давления на Киев с целью принудить его к капитуляции на российских условиях", - подчеркнули эксперты. Однако, как отметил Акс, этого не произошло и вряд ли это произойдет в этом или следующем году, ведь потери россиян становятся только больше.