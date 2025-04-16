"Бронетехника не доезжает до линии фронта": британский военный аналитик объяснил, почему РФ не сможет победить Украину

В свою очередь аналитики Королевского института объединенных сил в Лондоне Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс отметили, что в прошлом году РФ планировала "начать дальнейшие наступательные операции, чтобы достичь значительных, хотя и медленных успехов на поле боя". "Эти успехи должны были быть использованы как рычаг давления на Киев с целью принудить его к капитуляции на российских условиях", - подчеркнули эксперты. Однако, как отметил Акс, этого не произошло и вряд ли это произойдет в этом или следующем году, ведь потери россиян становятся только больше.