Заигрывания с Трампом не помогли: цифровую империю Цукерберга (Facebook, Instagram, WhatsApp) могут распилить на части
Компания Meta Platforms, владелец Facebook, столкнулась с крайне неприятным для нее судебным процессом, который начинается в Вашингтоне. Суд может оказаться судьбоносным для цифрового гиганта.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвиняет корпорацию в создании незаконной монополии на рынке социальных сетей путем многомиллиардных приобретений Instagram и WhatsApp и требует отмены этих сделок. По утверждению FTC, сделки более чем десятилетней давности были направлены на устранение потенциальных конкурентов, которые могли угрожать доминированию Facebook как основной платформы для общения с друзьями и семьей. Иск был подан в 2020 году во время первого срока президента Дональда Трампа. Регуляторы требуют принудительной реструктуризации Meta с продажей активов, включая Instagram и WhatsApp.
Главный юрисконсульт Meta Дженнифер Ньюстед в воскресном блоге назвала иск опасным: "Абсурдно, что FTC пытается раздробить великую американскую компанию, в то время как администрация пытается спасти принадлежащий китайцам TikTok".
По мнению Reuters, это дело представляет экзистенциальную угрозу для Meta, которая, по некоторым оценкам, получает около половины доходов от рекламы в США через Instagram.
Meta активно налаживала контакты с Трампом после его избрания, отменив политику модерации контента, которую республиканцы называли цензурой, и пожертвовав 1 миллион долларов на его инаугурацию. Гендиректор Meta Марк Цукерберг также несколько раз посещал Белый дом в последние недели.
Ожидается, что Цукерберг будет давать показания на процессе, где ему предстоит ответить на вопросы о письмах, в которых он предлагал приобрести Instagram для нейтрализации потенциального конкурента Facebook и выражал опасения, что мессенджер WhatsApp может превратиться в социальную сеть. Meta в судебных документах утверждает, что покупка Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году принесла пользу пользователям, а прошлые заявления Цукерберга потеряли актуальность в условиях жесткой конкуренции с TikTok от ByteDance, YouTube от Google и мессенджером Apple.
Ключевым вопросом процесса станет то, как пользователи проводят время в соцсетях и считают ли они эти сервисы взаимозаменяемыми. Meta намерена ссылаться на рост трафика в Instagram и Facebook во время временного запрета TikTok в США в январе как доказательство существования конкуренции. FTC утверждает, что Meta обладает монополией на платформы для общения с друзьями и семьей, где ее основными конкурентами в США являются Snapchat и небольшая соцсеть MeWe, ориентированная на конфиденциальность. Платформы, где пользователи публикуют контент для незнакомцев, основываясь на общих интересах, такие как X, TikTok, YouTube и Reddit, по мнению FTC, не являются заменой.