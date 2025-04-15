Заигрывания с Трампом не помогли: цифровую империю Цукерберга (Facebook, Instagram, WhatsApp) могут распилить на части

Meta активно налаживала контакты с Трампом после его избрания, отменив политику модерации контента, которую республиканцы называли цензурой, и пожертвовав 1 миллион долларов на его инаугурацию. Гендиректор Meta Марк Цукерберг также несколько раз посещал Белый дом в последние недели.

Ожидается, что Цукерберг будет давать показания на процессе, где ему предстоит ответить на вопросы о письмах, в которых он предлагал приобрести Instagram для нейтрализации потенциального конкурента Facebook и выражал опасения, что мессенджер WhatsApp может превратиться в социальную сеть. Meta в судебных документах утверждает, что покупка Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году принесла пользу пользователям, а прошлые заявления Цукерберга потеряли актуальность в условиях жесткой конкуренции с TikTok от ByteDance, YouTube от Google и мессенджером Apple.