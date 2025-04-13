"Зверская атака": страны мира комментируют удар РФ по Сумам, приведший к десяткам жертв
Атака армии РФ по украинскому городу Сумы, в результате которой погибли более 30 человек, вызвала всеобщее осуждение.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти удары являются "мрачным напоминанием" о том, что "Россия была и остается агрессором". Она добавила, что это "варварская атака", которая "выглядит еще отвратительнее, учитывая, что люди мирно собрались отмечать Вербное воскресенье".
Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц назвал атаку "ужасающей", отметив, что она показывает: "Россия безжалостно продолжает свою агрессивную войну против Украины".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила "отвратительную и трусливую российскую атаку".
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский охарактеризовал российских лидеров как "убийц", назвав атаку "зверской".
"Сегодняшняя атака российских войск в Вербное воскресенье на гражданские объекты в Сумах переходит все границы приличия. Погибли и получили ранения десятки гражданских лиц", - написал в воскресенье, 13 апреля, специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. В своем посте в Х он добавил: "Как бывший военный, я понимаю, что такое прицельный удар, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы прекратить эту войну".
Осудил российскую атаку также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "Я потрясен ужасными нападениями России на мирных жителей в Сумах и думаю о жертвах и их близких в это трагическое время. Президент Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру. Теперь Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий", - написал он в Х.
Необходимо принять решительные меры, чтобы "навязать России прекращение огня" в Украине, прокомментировал российскую атаку по Сумам президент Франции Эмманюэль Макрон. Он добавил, что Париж "вместе со своими партнерами неустанно работает над достижением этой цели". "Всем известно: эта война была начата только Россией. И сегодня очевидно, что только Россия решает ее продолжать - с вопиющим пренебрежением к человеческим жизням, международному праву и дипломатическим усилиям президента Трампа", - написал он.
Вооруженные силы России нанесли удар баллистическими ракетами по городу Сумы утром в воскресенье, 13 апреля. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале сообщила, что известно о 32 погибших, двое из них - дети. Пострадали 99 человек, включая 11 детей.
"Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные учреждения, машины на улице... И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", - прокомментировал атаку в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.