"Зверская атака": страны мира комментируют удар РФ по Сумам, приведший к десяткам жертв

Необходимо принять решительные меры, чтобы "навязать России прекращение огня" в Украине, прокомментировал российскую атаку по Сумам президент Франции Эмманюэль Макрон. Он добавил, что Париж "вместе со своими партнерами неустанно работает над достижением этой цели". "Всем известно: эта война была начата только Россией. И сегодня очевидно, что только Россия решает ее продолжать - с вопиющим пренебрежением к человеческим жизням, международному праву и дипломатическим усилиям президента Трампа", - написал он.