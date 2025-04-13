"Ведают, что творят": сотни украинских пленных были убиты с начала войны - почему военные РФ идут на это преступление

Офицер армии РФ, участвующий в боях на курском направлении: «Нам командир довел, что пока власть не примет указ о начале официальной войны, ни одна Женевская конвенция не действует. Ни у них, ни у нас. В Украине тоже войну РФ официально не объявили. В окопах одни террористы, а с ними по всему миру не церемонятся: ни американцы, ни французы, ни израильтяне. В такой ситуации правил нет. У тебя вчера сосед отправился в бой (разведку), а сегодня ты видишь видео с его расстрелом или закинули на позиции его голову, твои действия? Наемников: немцев и англичан, поляков — я бы и сам с удовольствием ставил к стенке. Приехали тут развлекаться. Украинцев жалко. Вот если бы за каждого пленного давали премию или отпуск — немерено их уже насобирали бы. Но такой задачи нет. Пленные не нужны».