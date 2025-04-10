В мае почти за 2 млн евро планируется начать строительство Сада памяти в Золитуде
В четверг, 10 апреля, на заседании Комитета по финансовым и административным вопросам депутаты выделили почти два миллиона евро на строительство мемориального объекта в память о трагедии в Золитуде. Финансирование будет обеспечено из бюджетной программы "Реализация инвестиционных программ".
В марте завершился повторно объявленный конкурс «Строительные работы объекта "Создание места памяти трагедии в Золитуде по адресу ул. Приедайнес, 20, Рига"». В конкурсе участвовали четыре претендента, и по результатам оценки право заключения договора было присуждено участнику, предложившему самую низкую цену.
Согласно процедуре закупки, до 23 апреля действует период ожидания, после которого с победителем может быть заключен договор. Планируется, что строительные работы могут начаться во второй половине мая — после подписания договора и получения отметки о выполнении условий для начала строительства. Завершение работ планируется в мае 2026 года.
Ранее сообщалось, что на месте трагедии в Золитуде, где планируется обустроить Сад памяти, завершен демонтаж подземной автостоянки, что было необходимо для подготовки и освобождения территории, предназначенной для мемориала. Параллельно завершена разработка строительного проекта.
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Сад памяти будет создан как светлое место памяти, где пострадавшие в трагедии и родственники погибших смогут спокойно почтить память близких, а для остальных жителей это станет местом для спокойного отдыха, одновременно напоминая о трагических событиях и предоставляя информацию о них. Решение было разработано с уважением к видению и пожеланиям, выраженным обществом Zolitūde 21.11.
Идея создания мемориала в память о трагедии в Золитуде была выбрана на конкурсе эскизов, организованном в 2022 году. Победителем стал совместный проект мастерской ландшафтной архитектуры ALPS, дизайн-бюро H2E и консультационного агентства Copywriter/Levelup.