В мае почти за 2 млн евро планируется начать строительство Сада памяти в Золитуде

Согласно процедуре закупки, до 23 апреля действует период ожидания, после которого с победителем может быть заключен договор. Планируется, что строительные работы могут начаться во второй половине мая — после подписания договора и получения отметки о выполнении условий для начала строительства. Завершение работ планируется в мае 2026 года.