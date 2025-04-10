Грандиозные планы Рижской думы: "Столица должна стать городом, который дышит и пульсирует круглосуточно"
Рижское самоуправление разрабатывает политику вечерней и ночной жизни в столице, чтобы обеспечить безопасную, доступную и живую городскую среду и после захода солнца. Рабочая группа, созданная для продвижения этого вопроса, подготовила конкретные задачи и предложения, которые были представлены 9 апреля Комитету Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции.
Цель Рижского самоуправления — до конца 2026 года разработать полноценную модель планирования и управления вечерним и ночным временем, в которой будут сбалансированы интересы культуры, безопасности, предпринимательства и общества.
«Вечером и ночью город не должен быть "пустым" — нам необходимо уметь балансировать между безопасностью жителей, регулированием шума и динамикой общественной жизни. Ночная жизнь — это не только развлечения, это часть идентичности современного и открытого мегаполиса. Благодарю всех, кто участвует в этой работе — мы подходим к вопросу системно и обязательно добьемся результата», — подчеркнула вице-мэр Риги Линда Озола.
«Политика ночной жизни в Риге больше не просто видение — это становится стратегическим направлением развития города. Как инициатор и координатор этой темы в Рижской думе, я благодарна за широкий отклик и участие — от офиса исполнительного директора до районных центров, от полиции самоуправления до экспертов департаментов, от представителей ночной индустрии до активных жителей. Мы уже проделали большую работу и продолжаем движение к цели — до конца 2026 года разработать полноценную модель политики и управления вечерним и ночным временем. Мы черпали опыт на международных конференциях, проводили дискуссии с экспертами, искали баланс между активной жизнью, шумом и покоем, и сегодня реализуем проект по созданию привлекательной ночной жизни. Вечер и ночь — это потенциал города: для культуры, творчества, бизнеса и людей. Мы не должны позволить ему просто раствориться во тьме. Рига должна стать городом, который дышит, пульсирует и вдохновляет круглосуточно», — отметила председатель Комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина.
А пока в Риге так (воскресный вечер, 21.45, центр города):
@otkrito.lv Вечерние прогулки по Риге иногда бывают весьма жуткими 😱 #латвия #latvia #riga #рига #latviantiktok #otkritolv #shorts ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator
Рабочая группа разработала предложения по организации ночного общественного транспорта в теплый сезон. Депутаты еще будут рассматривать этот вопрос. Предлагается ввести три кольцевых маршрута, охватывающих больше районов, с фокусом на густонаселенные территории.
Самоуправление подготовило программу из пяти шагов по планированию и управлению вечерним и ночным временем, которая включает:
- Координатор вечерней и ночной жизни — агент изменений, который способствует, регулирует и направляет активности в это время суток;
- Возвращение ночного общественного транспорта и повышение безопасности;
- Проект передачи опыта ЕС 2nite — вовлечение общества в обеспечение безопасности в районах;
- Совет экспертов по вечернему и ночному времени — консультационная группа со всеми заинтересованными сторонами;
- Форум вечерней и ночной жизни — ежегодная платформа отчетности и обсуждений.
Основные направления работы:
- Пространственное развитие и планирование (архитектура, дизайн, мобильность, инфраструктура, урбанистика, экология и строительство);
- Макроэкономика (работа, логистика, безопасность, инвестиции, торговля и коммунальные услуги);
- Ночная жизнь и культура (учреждения, спорт, отдых, гастрономия, регулирование и продвижение);
- Благополучие общества (здоровье, жилье, безопасность, образование, соцзащита, гендерное равенство, защита детей);
- Политика и управление (вовлечение общества, партнерства, развитие Риги как столицы).
Рига уже участвует в проекте ЕС 2nite вместе с Италией, Испанией, Португалией и Румынией, чтобы разработать план действий по повышению чувства безопасности жителей в общественных пространствах вечером и ночью. В качестве пилотной территории проекта выбрана самая густонаселенная часть Риги — Пурвциемс. Разработка плана действий будет происходить в тесном сотрудничестве с жителями, неправительственными организациями, экспертами и предпринимателями.
Рижское самоуправление призывает жителей быть активными и включаться в процесс планирования и управления вечерней и ночной жизнью, чтобы вместе создать безопасную и доступную ночную среду в столице.