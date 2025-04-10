Грандиозные планы Рижской думы: "Столица должна стать городом, который дышит и пульсирует круглосуточно"

«Политика ночной жизни в Риге больше не просто видение — это становится стратегическим направлением развития города. Как инициатор и координатор этой темы в Рижской думе, я благодарна за широкий отклик и участие — от офиса исполнительного директора до районных центров, от полиции самоуправления до экспертов департаментов, от представителей ночной индустрии до активных жителей. Мы уже проделали большую работу и продолжаем движение к цели — до конца 2026 года разработать полноценную модель политики и управления вечерним и ночным временем. Мы черпали опыт на международных конференциях, проводили дискуссии с экспертами, искали баланс между активной жизнью, шумом и покоем, и сегодня реализуем проект по созданию привлекательной ночной жизни. Вечер и ночь — это потенциал города: для культуры, творчества, бизнеса и людей. Мы не должны позволить ему просто раствориться во тьме. Рига должна стать городом, который дышит, пульсирует и вдохновляет круглосуточно», — отметила председатель Комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина.