Восточная больница готова к следующим шагам: завершен ремонт 9-го и 10-го корпусов стационара "Гайльэзерс", началось оснащение
В реконструированных помещениях 9-го и 10-го корпусов Рижской Восточной клинической университетской больницы (Восточная больница) завершены масштабные строительные работы, в том числе монтаж инженерных систем.
В Восточной больнице параллельно реализуется целый ряд масштабных проектов развития: наряду с завершением ремонта 9-го и 10-го корпусов планируется реконструкция стационара "Латвийский онкологический центр" и перестройка операционных, а уже в ближайшее время откроется расширенный Радиологический центр. Также подходит к завершению закупка на строительство нового корпуса по лечению легочных и инфекционных заболеваний.
В реконструированных помещениях 9-го и 10-го корпусов Восточной больницы завершены строительные работы, включая установку различных инженерных систем — вентиляции, климат-контроля, электроснабжения, слаботочных подключений, систем вызова медперсонала и подачи медицинских газов. В настоящее время размещается медицинское оборудование, весь необходимый инвентарь и мебель в соответствии с проектом, а также благоустраиваются помещения для персонала и пациентов. Также начато тестирование установленных инженерных систем.
Председатель правления Восточной больницы Нормунд Станевич: «В Восточной больнице одновременно реализуются масштабные проекты. Помимо расширения Радиологического центра, который откроется 22 апреля 2025 года, завершение реконструкции 9-го и 10-го корпусов позволит приступить к перестройке стационара "Латвийский онкологический центр" и операционных залов. Также завершается последний этап отбора участников на строительство нового корпуса по лечению легочных и инфекционных заболеваний — это позволит в срок выполнить запланированный объем работ и эффективно использовать средства из Плана восстановления и устойчивости. С каждым шагом мы приближаемся к цели — создать более безопасную, современную и функциональную медицинскую среду для пациентов и персонала».
В 9-м корпусе на каждом этаже построено по два поста медсестер, в каждом из которых будет работать пневмопочта. У корпуса появились два новых лифта с просторными холлами, что позволит удобно доставлять пациентов в операционные залы. Потоки пациентов будут разделены: больше не придется перевозить оперируемых больных через общие коридоры 1-го и 2-го этажей, где также проходят амбулаторные пациенты. После открытия 9-го корпуса пациентов в операционные будут доставлять через новые лифты. Каждый этаж корпуса будет соединен с 1-м корпусом.
1-й этаж 10-го корпуса — Клиника интенсивной терапии
Здесь разместятся 13 койко-мест, в том числе две изолированные палаты для инфекционных больных. Во всех палатах уже установлены потолочные медицинские консоли с необходимым оборудованием. Каждое место оборудовано подъемником для пациентов, что облегчит уход и перемещение лежачих больных. В процедурной — потолочная консоль анестезии и операционный светильник.
2-й этаж 10-го корпуса — Операционный блок
На этаже расположены четыре операционных зала, два из которых предназначены для сложных операций с применением рентгеновского оборудования и потому защищены от излучения. В четырех полностью оборудованных залах можно проводить малые хирургические вмешательства. Везде установлены консоли для анестезии и хирургии, крепления для мониторов, завершен монтаж операционного освещения. Также обустроены 13 послеоперационных коек для пробуждения и наблюдения пациентов.