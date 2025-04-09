Восточная больница готова к следующим шагам: завершен ремонт 9-го и 10-го корпусов стационара "Гайльэзерс", началось оснащение

В 9-м корпусе на каждом этаже построено по два поста медсестер, в каждом из которых будет работать пневмопочта. У корпуса появились два новых лифта с просторными холлами, что позволит удобно доставлять пациентов в операционные залы. Потоки пациентов будут разделены: больше не придется перевозить оперируемых больных через общие коридоры 1-го и 2-го этажей, где также проходят амбулаторные пациенты. После открытия 9-го корпуса пациентов в операционные будут доставлять через новые лифты. Каждый этаж корпуса будет соединен с 1-м корпусом.