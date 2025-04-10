Смотрите, завидуйте! Эксперты измерили силу паспортов 200 стран мира. Латвия оказалась на высоком месте
Согласно последнему исследованию налоговой и иммиграционной консалтинговой компании Nomad Capitalist, Ирландия возглавила мировой рейтинг силы паспортов в 2025 году. Латвию эксперты поместили на высокое 19-е место. Ниже Латвии оказались и Литва, и Эстония.
Это первый случай, когда Ирландия заняла первое место в одиночестве - ранее Ирландия делила первую позицию с Люксембургом и Швецией. Улучшение позиций Ирландии в этом году объясняется ее сильным глобальным имиджем, благоприятной налоговой средой и высокой гибкостью в вопросах гражданства.
Рейтинг оценивает 199 стран и территорий по пяти взвешенным категориям: безвизовый доступ (50%), налогообложение (20%), глобальное восприятие (10%), возможность двойного гражданства (10%) и личные свободы (10%). Цель исследования - предоставить более широкий взгляд на ценность паспорта, выходящий за рамки возможностей путешествий, особенно для тех, кто ищет альтернативные варианты гражданства.
Несколько европейских стран изменили свои позиции в этом году. Греция совершила заметный скачок, поднявшись с шестого на второе место вместе со Швейцарией, во многом благодаря улучшению налогового рейтинга. Согласно пресс-релизу рейтинга, это отражает растущее доверие к Греции со стороны инвесторов и пенсионеров. Словения и Испания также продвинулись в списке, что связано с аналогичными корректировками в налоговой оценке.
С другой стороны, такие страны, как Германия, Венгрия, Литва и Нидерланды, опустились в рейтинге. Литва сейчас на 29-м месте. Эстония - на 21-м.
Объединенные Арабские Эмираты, которые занимали первое место в 2023 году и шестое в 2024 году, теперь опустились на десятую позицию, что связано с введением новых налогов, сделавших страну менее привлекательной для предпринимателей.
ОАЭ и Новая Зеландия являются самыми высокорейтинговыми неевропейскими странами, разделяя десятое место с Исландией. Четвертое место занимает Португалия, а Мальта и Италия делят пятое место. Люксембург, Финляндия и Норвегия занимают седьмое место, а Греция и Швейцария следуют за Ирландией в тройке лидеров.
Интересно, что такие страны, как Япония и Сингапур, часто занимающие первые места в других мировых рейтингах паспортов, в этом списке находятся ниже. Их более низкие оценки связаны со строгой политикой в отношении двойного гражданства, высоким налоговым бременем и ограниченными личными свободами. Например, Япония требует военной службы для молодых людей и имеет более низкий показатель свободы прессы, а Сингапур занимает 126-е место в Индексе свободы прессы "Репортеры без границ" за 2024 год.
В нижней части списка самые слабые паспорта принадлежат Афганистану, Йемену, Эритрее, Ираку и Пакистану, занимающим позиции с 195-й по 199-ю.