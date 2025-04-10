Смотрите, завидуйте! Эксперты измерили силу паспортов 200 стран мира. Латвия оказалась на высоком месте

Интересно, что такие страны, как Япония и Сингапур, часто занимающие первые места в других мировых рейтингах паспортов, в этом списке находятся ниже. Их более низкие оценки связаны со строгой политикой в отношении двойного гражданства, высоким налоговым бременем и ограниченными личными свободами. Например, Япония требует военной службы для молодых людей и имеет более низкий показатель свободы прессы, а Сингапур занимает 126-е место в Индексе свободы прессы "Репортеры без границ" за 2024 год.