Ищете работу? Рижское колесо обозрения набирает персонал - скоро открытие
фото: facebook / RigasRats
Планируется, что Рижского колесо обозрения откроется уже в апреле.
В Латвии

Ищете работу? Рижское колесо обозрения набирает персонал - скоро открытие

Отдел новостей

Otkrito.lv

Рижское колесо обозрения готовится к открытию и своему первому сезону, предлагая жителям и гостям столицы захватывающий вид на город с высоты. А для тех, кто хочет стать частью команды – открыта возможность трудоустройства!

Ранее сообщалось, что, завершив последние работы по установке освещения и созданию художественной выставки, колесо обозрения в апреле откроется для посетителей. После тестирования, проведенного аккредитованным инспекционным учреждением и зарубежными специалистами с многолетним опытом в проверке подобных конструкций, получено заключение о соответствии объекта всем требованиям безопасности.

О том, что открытие новой рижской достопримечательности действительно не за горами, свидетельствует и тот факт, что в соцсетях появились два объявления о наборе сотрудников:

  • вакансия кассира
  • вкансия оператора.

Первым предстоит встречать клиентов, продавать билеты и другие товары, информировать гостей о мероприятиях, событиях и специальных предложениях панорамного колеса. Оператор же будет отвечать за управление панорамным колесом, проверку оборудования перед запуском и контроль безопасности посетителей во время катания. Для обеих вакансий высокие коммуникативные навыки и знание иностранных языков (в том числе русского) будут считаться преимуществом.

Если говорить о зарплате, то кассирам предлагают от 8 до 15 EUR/ч, а операторам - от 12 до 20 EUR/ч.

Больше информации о вакансия и условиях можно найти тут и тут.

Колесо обозрения в Пардаугаве планируют открыть в марте!

Колесо обозрения в Риге

Колесо обозрения в Пардаугаве планируют открыть в марте!

Ранее сообщалось, что 65-метровое колесо обозрения станет масштабным туристическим объектом на менее популярном левом берегу Даугавы. Оно будет доступно для использования круглый год, так как кабины оснащены как системой кондиционирования, так и обогревом. Колесо сможет одновременно перевозить до 240 пассажиров — по восемь человек в каждой кабине. Один круг будет длиться 15 минут. Билеты на поездку можно будет приобрести в кассе у подножия колеса. Цены на билеты и точная дата открытия будут объявлены дополнительно.

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