Ищете работу? Рижское колесо обозрения набирает персонал - скоро открытие
Рижское колесо обозрения готовится к открытию и своему первому сезону, предлагая жителям и гостям столицы захватывающий вид на город с высоты. А для тех, кто хочет стать частью команды – открыта возможность трудоустройства!
Ранее сообщалось, что, завершив последние работы по установке освещения и созданию художественной выставки, колесо обозрения в апреле откроется для посетителей. После тестирования, проведенного аккредитованным инспекционным учреждением и зарубежными специалистами с многолетним опытом в проверке подобных конструкций, получено заключение о соответствии объекта всем требованиям безопасности.
О том, что открытие новой рижской достопримечательности действительно не за горами, свидетельствует и тот факт, что в соцсетях появились два объявления о наборе сотрудников:
- вакансия кассира
- вкансия оператора.
Первым предстоит встречать клиентов, продавать билеты и другие товары, информировать гостей о мероприятиях, событиях и специальных предложениях панорамного колеса. Оператор же будет отвечать за управление панорамным колесом, проверку оборудования перед запуском и контроль безопасности посетителей во время катания. Для обеих вакансий высокие коммуникативные навыки и знание иностранных языков (в том числе русского) будут считаться преимуществом.
Если говорить о зарплате, то кассирам предлагают от 8 до 15 EUR/ч, а операторам - от 12 до 20 EUR/ч.
Колесо обозрения в Риге
Колесо обозрения в Пардаугаве планируют открыть в марте!
Ранее сообщалось, что 65-метровое колесо обозрения станет масштабным туристическим объектом на менее популярном левом берегу Даугавы. Оно будет доступно для использования круглый год, так как кабины оснащены как системой кондиционирования, так и обогревом. Колесо сможет одновременно перевозить до 240 пассажиров — по восемь человек в каждой кабине. Один круг будет длиться 15 минут. Билеты на поездку можно будет приобрести в кассе у подножия колеса. Цены на билеты и точная дата открытия будут объявлены дополнительно.