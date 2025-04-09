Ищете работу? Рижское колесо обозрения набирает персонал - скоро открытие

Ранее сообщалось, что 65-метровое колесо обозрения станет масштабным туристическим объектом на менее популярном левом берегу Даугавы. Оно будет доступно для использования круглый год, так как кабины оснащены как системой кондиционирования, так и обогревом. Колесо сможет одновременно перевозить до 240 пассажиров — по восемь человек в каждой кабине. Один круг будет длиться 15 минут. Билеты на поездку можно будет приобрести в кассе у подножия колеса. Цены на билеты и точная дата открытия будут объявлены дополнительно.