Уволенный с поста главы airBaltic Гаусс не видит для себя возможности работы в Латвии, но имущество в Риге и Юрмале сохранит

Однако он добавил, что если по росту Латвия в будущем обгонит другие европейские страны, тогда, возможно, он мог бы найти "хорошую идею". На вопрос, потребует ли он выплаты компенсации за увольнение с должности, Гаусс ответил, что не может комментировать вопросы, касающиеся договора. При этом он отметил, что для него не установлены ограничения или запреты, запрещающие работать на конкурентов.