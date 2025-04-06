Кем был Паша Техник - культовый рэпер, прославившийся благодаря провокациям и зависимостям, ставшим частью его образа

Техник даже зиговал — исполнял жест, повторяющий нацистское приветствие (по его собственным словам, в ироничном контексте) — и внешне казался сторонником правых взглядов. Об известном ролике с футбольного матча Россия-Эстония, состоявшегося в марте 2007-го, он в интервью ютуб-каналу The Люди говорил так: «Тогда в голове вообще ветер был просто. Я очень стыжусь этого видео, плохо, что оно есть в интернете и никак его не удалить. Но это прошлое <…> тогда и мода была такая». Однако, по всей видимости, никаких оформившихся политических убеждений у Паши Техника не было.