Она вернулась! Латвийцы делятся зимними пейзажами весеннего 5 апреля

Особенно интенсивно снег шел в Видземе, где местами снежный покров увеличился до 10–14 сантиметров. Так много снега в Видземе выпало потому, что зона осадков под влиянием области низкого давления на несколько часов практически застыла над регионом. Именно в этих местах шел продолжительный и сильный снег.