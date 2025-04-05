Она вернулась! Латвийцы делятся зимними пейзажами весеннего 5 апреля
фото: Shutterstock
Снег и зимняя погода вернулись в Латвию в середине весны!
В Латвии

Она вернулась! Латвийцы делятся зимними пейзажами весеннего 5 апреля

Отдел новостей

Otkrito.lv

Хотя по календарю весна уже в полном разгаре, 5 апреля зима неожиданно напомнила о себе — в Латвии установилась по-настоящему зимняя погода. Область низкого давления с севера принесла с собой осадки, вызвав снегопады во многих частях страны.

Особенно интенсивно снег шел в Видземе, где местами снежный покров увеличился до 10–14 сантиметров. Так много снега в Видземе выпало потому, что зона осадков под влиянием области низкого давления на несколько часов практически застыла над регионом. Именно в этих местах шел продолжительный и сильный снег.

«План был — пилить дрова, но, похоже, придется чистить снег», — говорит Мадлена.

«Приехала в деревню — а тут снова снег», — пишет Юта.

Агрис передает привет из заснеженных Приекули.

Линардс Дедзис сообщил, что зима вернулась в Руйиену.

Сандис, направлявшийся в столицу Эстонии, заметил, что и там стоит зимняя погода.

Синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозировали, что в субботу солнце будет чередоваться с облаками, а в первой половине дня облачность принесет снег и мокрый снег во многих районах. Ближе к полудню осадки постепенно прекратятся.

Северный и северо-восточный ветер будет умеренным до умеренно сильного, с порывами 15–19 метров в секунду, а местами на западе и в центральной части страны — до 20–21 м/с. Температура воздуха не поднимется выше +1…+6 градусов.

В Риге к полудню небо прояснится. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северный и северо-восточный ветер, с порывами 15–18 м/с, в первой половине дня усиливающийся до 20 м/с. Температура воздуха составит лишь +3…+4 градуса.

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