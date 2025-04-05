Она вернулась! Латвийцы делятся зимними пейзажами весеннего 5 апреля
Хотя по календарю весна уже в полном разгаре, 5 апреля зима неожиданно напомнила о себе — в Латвии установилась по-настоящему зимняя погода. Область низкого давления с севера принесла с собой осадки, вызвав снегопады во многих частях страны.
Особенно интенсивно снег шел в Видземе, где местами снежный покров увеличился до 10–14 сантиметров. Так много снега в Видземе выпало потому, что зона осадков под влиянием области низкого давления на несколько часов практически застыла над регионом. Именно в этих местах шел продолжительный и сильный снег.
«План был — пилить дрова, но, похоже, придется чистить снег», — говорит Мадлена.
man bija plāns žāget malku, bet laikam būs jāšķūrē sniegs. pic.twitter.com/fTXov0hg0u— madlēna (@madlena_stauere) April 5, 2025
«Приехала в деревню — а тут снова снег», — пишет Юта.
Es vairs nevēlos atkārtoties, bet es atbraucu uz laukiem un atkal ir sniegs 😡 https://t.co/IMEvd2i76y— Juta (@manisaucJuta) April 5, 2025
Агрис передает привет из заснеженных Приекули.
Labrīt! Sveiciens no ziemotajiem Priekuļiem! @LVGMC_Meteo @boms_tricis @MeteoLatvia @meteozinas @DelfiLV @TVNET_zinas @lsmlv pic.twitter.com/Un2Vu7xwbF— agris ievins (@AgrisIevins) April 5, 2025
Линардс Дедзис сообщил, что зима вернулась в Руйиену.
Labrīt! Atkal ziema atgriezusies Rūjienā. Ārā snieg, pašlaik sniega segas biezums ir mazāk par 1 cm, uz siltām virsmām tas kūst. Vēl aizvakar bija +17,4 grādi, šodien jau vairs tikai +0,4 grādi un ziema.#ziema #sniegs #snow #winter #aukstumavilnis #coldwave pic.twitter.com/NRIlTAmI1f— Linards Dedzis (@LatvianNature) April 5, 2025
Сандис, направлявшийся в столицу Эстонии, заметил, что и там стоит зимняя погода.
Es šon ceļā uz Tallinu. Te ir ziema. Labrīt!😊 pic.twitter.com/1ecSrrdbcz— sandis (@the_real_sandis) April 5, 2025
Синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозировали, что в субботу солнце будет чередоваться с облаками, а в первой половине дня облачность принесет снег и мокрый снег во многих районах. Ближе к полудню осадки постепенно прекратятся.
Северный и северо-восточный ветер будет умеренным до умеренно сильного, с порывами 15–19 метров в секунду, а местами на западе и в центральной части страны — до 20–21 м/с. Температура воздуха не поднимется выше +1…+6 градусов.
В Риге к полудню небо прояснится. Будет дуть умеренный до умеренно сильного северный и северо-восточный ветер, с порывами 15–18 м/с, в первой половине дня усиливающийся до 20 м/с. Температура воздуха составит лишь +3…+4 градуса.