Ни шоколада Бабаевского, ни пряника Тульского... Нацблок предлагает запретить в Латвии любые товары из России и Беларуси
Оппозиционная фракция Сейма Латвии "Национальное объединение" (NA) предлагает полностью запретить торговлю всеми видами товаров российского и белорусского происхождения в Латвии.
Согласно представленному проекту, с 1 июля этого года в Латвии должен быть введен запрет на торговлю товарами из России и Беларуси. Депутат Янис Витенбергс отметил, что на полках латвийских магазинов до сих пор можно найти различные продукты, произведенные в России и Беларуси, несмотря на то что уже несколько лет действуют санкции Европейского союза, ограничивающие экономическое сотрудничество с этими странами.
По мнению парламентария, отказ от торговли такими товарами сделал бы Латвию примером для других стран ЕС и способствовал бы более эффективному внедрению общей санкционной политики.
Партия подчеркивает, что начатая Россией война против Украины и участие в ней Беларуси создали ситуацию, при которой любая торговля с этими странами является не только аморальной, но и прямой поддержкой экономики агрессора. В Латвии до сих пор действуют десятки компаний, импортирующих продукты питания и другие товары из России и Беларуси, тем самым косвенно финансируя военные возможности этих государств. NA настаивает на прекращении торговли в Латвии продукцией, поступающей из стран, развязывающих войны и открыто угрожающих нашим ценностям и безопасности. Каждый евро, уплаченный за российский товар, приближает новые атаки на Украину и, возможно, на другие страны Европы.
В своем проекте решения NA призывает премьер-министра принять необходимые меры для введения полного запрета на торговлю товарами российского и белорусского происхождения в Латвии, а также совместно с Литвой и Эстонией добиться введения аналогичного запрета по всему региону Балтии. Кроме того, партия призывает премьер-министра продвигать на Совете ЕС инициативу о значительном повышении таможенных пошлин на товары из России и Беларуси во всем Европейском союзе.
NA утверждает, что ведущие организации предпринимателей и фермеров Латвии поддерживают такую инициативу, четко заявляя, что товары из России и Беларуси неприемлемы на латвийском рынке ни с экономической, ни с этической точки зрения.