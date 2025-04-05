Ни шоколада Бабаевского, ни пряника Тульского... Нацблок предлагает запретить в Латвии любые товары из России и Беларуси

Партия подчеркивает, что начатая Россией война против Украины и участие в ней Беларуси создали ситуацию, при которой любая торговля с этими странами является не только аморальной, но и прямой поддержкой экономики агрессора. В Латвии до сих пор действуют десятки компаний, импортирующих продукты питания и другие товары из России и Беларуси, тем самым косвенно финансируя военные возможности этих государств. NA настаивает на прекращении торговли в Латвии продукцией, поступающей из стран, развязывающих войны и открыто угрожающих нашим ценностям и безопасности. Каждый евро, уплаченный за российский товар, приближает новые атаки на Украину и, возможно, на другие страны Европы.