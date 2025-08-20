Вчера сгорели три легковых автомобиля
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

Отдел новостей

LETA

В Латвии за сутки сгорели три легковых автомобиля и десятки объектов, включая сарай, сено и мусор. Несмотря на 51 вызов, пожарные оценивают обстановку как спокойную, сообщили в ГПСС.

Вчера в Латвии сгорели три легковых автомобиля, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). В минувшие сутки пожарные также выезжали на пожары, вызванные возгоранием сарая, пола, наружной двери, в двух случаях соломы на полях, рулонов сена, электрического столб, оставленной без присмотра подгоревшей едой, шины, кучи веток и в трех случаях мусора.

В целом минувшие сутки ГПСС оценивает как спокойные. Служба получила 51 вызов, в том числе 16 на тушение пожаров, 21 - на спасательные работы, еще 14 вызовов были ложными.

Темы

Государственная пожарно-спасательная службаГПСС

