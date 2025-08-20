Вчера сгорели три легковых автомобиля

Вчера в Латвии сгорели три легковых автомобиля, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). В минувшие сутки пожарные также выезжали на пожары, вызванные возгоранием сарая, пола, наружной двери, в двух случаях соломы на полях, рулонов сена, электрического столб, оставленной без присмотра подгоревшей едой, шины, кучи веток и в трех случаях мусора.