"Не хочу поддерживать Путина!" В магазине в Пурвциемсе продают российские конфеты - это не запрещено

Согласно статистике, больше всего с Россией торгуют такие страны, как Франция, Германия, Бельгия и Венгрия. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич указывает, что в магазинах Латвии продукции, произведенной в России, очень мало. Он поясняет, что торговля продовольственными товарами российского происхождения не запрещена. В то же время у самих магазинов есть выбор — продавать такие товары или нет. По словам Данусевича, большинство крупных сетей в Латвии отказались от продажи продукции, произведенной в России.