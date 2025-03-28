"Не хочу поддерживать Путина!" В магазине в Пурвциемсе продают российские конфеты - это не запрещено
Во время визита в один из магазинов в районе Пурвциемс внимание зрительницы передачи Bez Tabu, Лиене, привлек стенд с различными продуктами питания, в том числе сладостями. Как выяснилось в разговоре с продавцом, конфеты произведены в России — и это вновь поднимает вопрос: допустима ли продажа таких товаров в наших магазинах?
«Я делала покупки в Rimi, который находится в бывшем торговом центре "Минск" в Пурвциемсе, и заметила, что в одной из торговых точек перед входом в Rimi продаются конфеты российского производства. Совсем не хочется поддерживать Путина, торгуя в Латвии сладостями из этой страны, даже если это просто конфеты. Пожалуйста, разберитесь!» — обратилась Лиене.
В упомянутой торговой точке — широкий выбор сладостей и других продуктов питания. Продавец без стеснения подтверждает, откуда привезен товар.
Bez Tabu: Эти [конфеты] раньше не видели. Что это за конфеты?
Продавец: Российские.
Bez Tabu: А где еще можно найти российские? Срок годности в порядке?
Продавец: Да-да-да. Все в порядке. Срок хороший. [показывает на коробки с поставкой] Поставки еще были. Да-да.
Согласно статистике, больше всего с Россией торгуют такие страны, как Франция, Германия, Бельгия и Венгрия. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич указывает, что в магазинах Латвии продукции, произведенной в России, очень мало. Он поясняет, что торговля продовольственными товарами российского происхождения не запрещена. В то же время у самих магазинов есть выбор — продавать такие товары или нет. По словам Данусевича, большинство крупных сетей в Латвии отказались от продажи продукции, произведенной в России.