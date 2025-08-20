Погода постепенно улучшится, но температура воздуха не превысит +19 градусов
Хотя в первой половине дня зона осадков еще продолжит пересекать восток страны и там будет более облачно, в целом начиная с северо-запада облачность постепенно уменьшится и выглянет солнце.

Днем в некоторых районах в том числе вне восточной части страны будет идти дождь и дуть северо-западный, северный ветер от слабого до умеренного. С поступлением более холодных воздушных масс воздух прогреется не более чем до +15...+19 градусов.

В столице днем количество облаков постепенно сократится, возможен лишь небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до +18...+19 градусов.

