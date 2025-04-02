Теперь, чтобы въехать в Великобританию, гражданам Латвии понадобится электронное разрешение

Кроме того, с ETA можно будет въехать в Великобританию на срок до трех месяцев с использованием исключения по визе "Creative Worker". Виза "Creative Worker" позволяет таким лицам, как, например, артисты, актеры, танцоры, музыканты и дизайнеры, временно работать в творческом секторе в Великобритании. Кроме того, с этим разрешением можно будет въезжать в Великобританию и с целью разрешенной оплачиваемой занятости.