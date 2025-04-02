Легенда о Терезе Фидальго: что за интернет-страшилка преследует латвийских детей, пугая смертью родных

Тем не менее, даже после этого легенда продолжает жить, ведь, по словам экспертов, мистические истории – это часть молодежной культуры. Как когда-то Слендермен, такие легенды вызывают страх, но одновременно притягивают любопытных. Однако некоторые дети могут воспринимать их слишком серьезно, что вызывает тревогу и стресс, говорит детский и подростковый психотерапевт Нил Сакс-Константинов. Психотерапевт предупреждает: "Если ребенок начинает верить, что может случиться что-то плохое, он может неосознанно вести себя так, что негативное действительно произойдет. Большинство молодых людей быстро забывают эти истории, но у некоторых они могут вызывать длительный страх".