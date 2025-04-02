Легенда о Терезе Фидальго: что за интернет-страшилка преследует латвийских детей, пугая смертью родных
В последнее время среди молодежи Латвии распространяется жуткая история о Терезе Фидальго – таинственном призраке девушки, погибшей в автокатастрофе. Хотя опрошенные подростки не всегда слышали это имя, в интернете полно статей, фото и видео, подтверждающих популярность легенды.
Программа "Bez Tabu" получила сообщение от одной зрительницы, которая обеспокоена письмами, распространяющимися среди молодежи. "В начальной школе распространяется "письмо счастья" среди детей о какой-то Терезе Фидальго, которая умерла и будет лежать рядом с тобой, если ты не перешлешь письмо 20 людям. А если проигнорируешь сообщение, твоя мама умрет. И это не фейк, гугление приводит к пугающим видео... Проинформируйте родителей!"
Следует отметить, что начало этому вирусному сообщению положил короткометражный фильм "A curva" ("Кривая"), снятый в 2004 году португальским режиссером Давидом Ребордау. На видео, якобы случайно снятым Ребордау, показана история, как группа друзей ночью подбирает на дороге девушек по имени Тереза Фидальго. Она указывает на место, где она предположительно "умерла". Затем машина разбивается. Этот миф давно развенчали, и сам Ребордау признал, что это фейк, идея создания фильма и Терезы Фидальго возникла из-за необходимости привлечь внимание к нему как к режиссеру в начале его карьеры.
Тем не менее, даже после этого легенда продолжает жить, ведь, по словам экспертов, мистические истории – это часть молодежной культуры. Как когда-то Слендермен, такие легенды вызывают страх, но одновременно притягивают любопытных. Однако некоторые дети могут воспринимать их слишком серьезно, что вызывает тревогу и стресс, говорит детский и подростковый психотерапевт Нил Сакс-Константинов. Психотерапевт предупреждает: "Если ребенок начинает верить, что может случиться что-то плохое, он может неосознанно вести себя так, что негативное действительно произойдет. Большинство молодых людей быстро забывают эти истории, но у некоторых они могут вызывать длительный страх".
С легендой о Терезе Фидальго связаны и так называемые "письма счастья" – сообщения, в которых говорится, что если их не отправить дальше, произойдет несчастье. В данном случае угроза звучит особенно пугающе: "Не перешлешь 20 людям – умрет твоя мама". Нил помнит, как в детстве ему приходили похожие письма, но написанные от руки.
Эксперты по социальным медиа подчеркивают, что такие письма – в большинстве случаев глупые шутки, которые распространяются среди молодежи как вызовы или слухи. Подобные истории, привлекающие внимание, нередко используются для повышения популярности фильмов и видеоконтента. А Давид Ребордау заявил в интервью, что гордится успехом клипа и его мировым прокатом и пытается найти финансирование для съемок нового фильма. Поэтому совсем скоро мы можем столкнуться с новыми "письмами счастья" и новыми, страшными персонажами в них.