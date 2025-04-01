Опубликован аудированный годовой отчет Rietumu Banka

Как отметила в обращении к клиентам и партнерам председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая: «Rietumu Banka укрепил свои позиции как наиболее значимый банк с латвийским капиталом в стране. Более того – мы уверенно расширяли свою деятельность, начали сотрудничество с несколькими сотнями местных компаний. Наша сбалансированная бизнес-модель обеспечила стабильную основу для роста в изменяющихся внешних условиях, позволяя минимизировать влияние внешних негативных факторов и фокусироваться на использовании новых возможностей. Финансовые результаты Rietumu Banka создают устойчивую базу для дальнейшего долгосрочного роста. Мы будем реализовывать свои стратегические приоритеты и расширять сотрудничество с латвийскими и европейскими компаниями, финансировать бизнес наших клиентов, развивать управление активами и внедрять инновационные цифровые решения. Наша цель – быть надежным и сильным партнером для каждого клиента, оказывать поддержку и предоставлять лучшие решения для достижения как краткосрочных, так и долгосрочных целей».