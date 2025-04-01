Опубликован аудированный годовой отчет Rietumu Banka
Опубликован финансовый отчет Rietumu Banka и Группы за 2024 год и заключение аудитора – компании KPMG Baltics.
В соответствии с отчетом, прибыль Rietumu Banka в 2024 году до подоходного налога с предприятий составила 16 миллионов евро. На 31.12.2024 активы банка составили 1,4 миллиарда евро, вклады клиентов – 930 миллионов евро, капитал и резервы – 354 миллиона евро.
В прошедшем году Rietumu Banka продолжил реализацию своей стратегии, направленной на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и Европе, финансирование бизнес-проектов клиентов, внедрение инноваций и развитие услуг с высокой добавленной стоимостью.
В 2024 году Rietumu Banka выдал кредиты на сумму 131 миллион евро, на конец года общий объем кредитного портфеля банка составил 688 миллионов евро.
Как отметила в обращении к клиентам и партнерам председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая: «Rietumu Banka укрепил свои позиции как наиболее значимый банк с латвийским капиталом в стране. Более того – мы уверенно расширяли свою деятельность, начали сотрудничество с несколькими сотнями местных компаний. Наша сбалансированная бизнес-модель обеспечила стабильную основу для роста в изменяющихся внешних условиях, позволяя минимизировать влияние внешних негативных факторов и фокусироваться на использовании новых возможностей. Финансовые результаты Rietumu Banka создают устойчивую базу для дальнейшего долгосрочного роста. Мы будем реализовывать свои стратегические приоритеты и расширять сотрудничество с латвийскими и европейскими компаниями, финансировать бизнес наших клиентов, развивать управление активами и внедрять инновационные цифровые решения. Наша цель – быть надежным и сильным партнером для каждого клиента, оказывать поддержку и предоставлять лучшие решения для достижения как краткосрочных, так и долгосрочных целей».
В прошедшем году при поддержке Rietumu Banka были реализованы масштабные проекты в сфере строительства объектов недвижимости и реновации исторических зданий, производства продуктов питания, туристической отрасли; банк предоставил необходимое финансирование латвийским предприятиям, которые развивают новые направления деятельности и выходят на европейский рынок.
Продолжая внедрять принципы устойчивого развития и поддерживая достижение энергетической независимости Латвии и увеличение экспортного потенциала возобновляемой энергии, Rietumu Banka в 2024 году выдал кредиты на осуществление ряда проектов в сфере зеленой энергетики, а также сам реализовывал проекты по строительству крупнейших в стране парков солнечной энергии.
Банк будет развивать направление кредитования в 2025 году и в последующие годы, предоставляя финансирование перспективным предприятиям в различных отраслях.
Существенными направлениями роста будут также развитие инвестиционных услуг; сотрудничество с ведущими финансовыми организациями ЕС и США, что расширит возможности международных сделок и интеграции в глобальный финансовый рынок для клиентов. Также планируется расширение сотрудничества с fintech сектором и использование возможностей искусственного интеллекта.
Важным приоритетом Rietumu Banka остается строгий надзор над рисками, постоянное совершенствование системы внутреннего контроля и внедрение всех новейших регулятивных требований.
В сфере устойчивого развития для банка являются приоритетами также прозрачность структуры управления, высокая корпоративная культура и обеспечение гендерного равенства. Будучи ответственным членом общества, Rietumu Banka является одним из крупнейших меценатов Латвии, поддерживает культуру и искусство, медицину, спорт, социальные проекты. Rietumu Banka является патроном театра Dailes, сотрудничает с Латвийским национальным художественным музеем; в числе партнеров банка – Детская клиническая университетская больница, Латвийская федерация хоккея, баскетбольный клуб VEF Rīga и многие другие.