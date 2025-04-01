МОН обещает упорядочить процесс приема иностранных студентов, но произойдет это не сразу

По данным МОН, за последние десять лет число иностранных студентов в Латвии удвоилось. В 2024 году в латвийских вузах обучались 11 542 иностранных студента, большинство, или почти 6000 студентов - в Рижском университете им. Страдиня и Рижском техническом университете. Еще около 1500 студентов получали образование в Высшей школе информационных систем и менеджмента. Из общего числа иностранных студентов 72% являются гражданами третьих стран, что на 15 процентных пунктов больше, чем в 2020 году. Примерно каждый четвертый иностранный студент в Латвии - гражданин Индии, а каждый десятый прибыл из Узбекистана.