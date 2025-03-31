От уборных до зон отдыха: AKROPOLE Alfa ждет масштабный апгрейд за 2 млн евро

«AKROPOLE Alfa является крупнейшим торговым центром в Латвии, и на его территории площадью 71 000 м2 постоянно ведутся модернизационные работы. Улучшения, запланированные в этом году, будут самыми масштабными с момента присоединения торгового центра Alfa к семейству AKROPOLE и имеют большое значение как для наших посетителей, так и для арендаторов. Инвестируя в улучшение помещений и инфраструктуры, а также в решения, ориентированные на комфорт посетителей, мы идем навстречу потребностям покупателей, чтобы обеспечить современную и удобную среду для совершения покупок», – комментирует генеральный директор предприятия SIA Akropole Latvija Каспар Бейтиньш.