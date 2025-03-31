От уборных до зон отдыха: AKROPOLE Alfa ждет масштабный апгрейд за 2 млн евро
Руководствуясь пожеланиями и потребностями посетителей, а также актуальными тенденциями рынка, торгово-развлекательный центр (ТРЦ) AKROPOLE Alfa в текущем году инвестирует в улучшение и модернизацию своих помещений и инфраструктуры более двух миллионов евро. В рамках модернизации запланировано обустройство новых, современных комнат матери и ребенка, перепланировка и оформление интерьера уборных, а также увеличение их количества, обновление системы навигации и усовершенствование внутренних зон отдыха.
«AKROPOLE Alfa является крупнейшим торговым центром в Латвии, и на его территории площадью 71 000 м2 постоянно ведутся модернизационные работы. Улучшения, запланированные в этом году, будут самыми масштабными с момента присоединения торгового центра Alfa к семейству AKROPOLE и имеют большое значение как для наших посетителей, так и для арендаторов. Инвестируя в улучшение помещений и инфраструктуры, а также в решения, ориентированные на комфорт посетителей, мы идем навстречу потребностям покупателей, чтобы обеспечить современную и удобную среду для совершения покупок», – комментирует генеральный директор предприятия SIA Akropole Latvija Каспар Бейтиньш.
Модернизационные работы будут организованы таким образом, чтобы не создавать неудобств посетителям и работникам торгового центра. Работы будут проводиться в несколько этапов, завершить их планируется до начала 2026 года.
Какие улучшения ожидают посетителей?
Большая часть инвестиций будет направлена на перестройку и модернизацию уборных ТРЦ, что предусматривает обновление помещений и увеличение их количества. Наряду с этим заботясь о молодых мамах будут оборудованы пять новых комнат матери и ребенка с комфортабельными диванами и креслами, пеленальными столиками и другими удобствами. Кроме того, будут усовершенствованы внутренние зоны отдыха, а в общедоступных коридорах появятся дополнительные растения. В свою очередь, в зоне уборных возле магазина Douglas для удобства посетителей будут установлены шкафчики для хранения вещей.
Чтобы посетителям стало еще удобнее и проще ориентироваться в помещениях ТРЦ, в этом году будет разработана новая концепция системы навигации, внедрены современные интерактивные карты и указатели. Заботясь о возможностях перемещения посетителей, будет также улучшена функциональность имеющихся в ТРЦ лифтов, эскалаторов и траволаторов. А для устранения различных рисков, связанных с ливнями, будет усовершенствована система отвода дождевой воды AKROPOLE Alfa.
Начнется также разработка проекта установки новых зарядных станций для электромобилей на территории ТРЦ – планируется, что в следующем году будут оборудованы 20 таких станций.
Изменения к лучшему – и в ассортименте магазинов
В прошлом году в ТРЦ AKROPOLE Alfa открылись 11 новых магазинов и пунктов оказания услуг: магазин компьютерных игр и ИТ-оборудования Baitukas, салон красоты HairRiga, представляющие местных производителей магазины Latvijas Pērles и Dāvanu Studija, обладатель титула короля спортивной обуви JD Sports, магазин итальянской мужской одежды Dan John, стенд аксессуаров для смарт-устройств CoverMe, специализированный стенд чая и кофе Cantata, магазин украшений Fashion Zone, магазин товаров для дома H&M Home, а также стенд электронных сигарет и сопутствующих аксессуаров RoyalSmoke.
Кроме того, заботясь об удобстве посетителей, ряд магазинов и пунктов оказания услуг – Donna, Mēness Aptieka, Denim Dream, Rosme, Tom Tailor, ČILI PIZZA, 4F, Baltic Data и AIOO – изменили свое местонахождение в ТРЦ. В свою очередь, магазины NS King, Camel Active, Danija, Salamander, Nike, Lee Cooper, Gerry Weber, Ženēva, CROCS и L’Occitane провели работы по обновлению помещений. «Мы благодарны нашим арендаторам за их вклад, который помогает торговому центру оставаться одним из самых популярных мест для развлечений и совершения покупок среди жителей Риги и гостей города», – отмечает Каспарс Бейтиньш.
Следует добавить, что в нынешнем году в ТРЦ также ожидается несколько приятных пополнений, в том числе открытие в ближайшее время магазинов и пунктов оказания услуг таких брендов, как Tradehouse, центр зрения и слуха Vision Express и других.