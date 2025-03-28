Модель "Программа в школе" в полном объеме может быть введена в следующем году

Это позволило бы повысить в школах доступность персонала поддержки, которого сейчас недостаточно, рассказала о преимуществах Мелбарде, добавив, что у учебных заведений не всегда хватает времени и знаний на поиски решений. "Надо понимать, что дети становятся более разными и все чаще требуется индивидуальный подход к детям", - сказала она. При этом политик признает, что необходимые специалисты "не появятся по взмаху волшебной палочки", и нужно приложить усилия к обучению персонала поддержки.