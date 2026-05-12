На мужчину в Курземе впервые надели полицейский браслет. Что он натворил?

В начале апреля этого года в Государственной полиции был начат уголовный процесс по факту того, что мужчина на рабочем месте своей бывшей жены поддерживал с ней визуальный контакт, а также пытался связаться с ней, звоня на ее номер телефона, тем самым нарушая ограничения, установленные решением суда от 1 июля 2024 года о временной защите от насилия. Установлено, что мужчина пытался связаться с ней по телефону также в марте. Мужчина был задержан 21 апреля, а 22 апреля к нему была применена мера пресечения — запрет приближаться к бывшей жене.