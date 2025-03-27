Парламентарии концептуально поддержали предложение запретить некоторым сотрудникам госуправления выезжать в Россию и Беларусь

Он подчеркнул, что в нынешних условиях путешествовать в Россию и Беларусь чрезвычайно опасно, а значительная часть общества, к сожалению, до сих пор этого не осознает. "Офицеры разведки спецслужб этих стран устанавливают контакты с жителями Латвии на территории своей страны, где у них более благоприятные оперативные условия. Кроме того, им не препятствуют контрразведывательные мероприятия органов государственной безопасности Латвии и властные структуры стран-союзников Латвии. В целом это означает, что возможности помочь попавшим в трудную ситуацию в России и Беларуси латвийцам у нас очень ограничены", - заявил Латковскис.