Вступает в силу Регламент о Европейском пространстве данных о здоровье. Что это будет означать для нас?
26 марта вступает в силу Регламент о Европейском пространстве данных о здоровье (EVDT), который будет поэтапно внедряться в течение следующих пяти лет. Этот регламент обеспечит жителям удобный доступ к их медицинским данным вне зависимости от того, где они находятся на территории ЕС, а также будет способствовать использованию данных о здоровье в научных и общественных целях.
Европейское пространство данных о здоровье — это важный шаг для каждого жителя ЕС. В течение пяти лет планируется объединить информационные системы здравоохранения стран-членов ЕС. Например, если человек получит медицинскую помощь в другой стране ЕС, специалисты смогут получить доступ к его медицинским данным, что сократит дублирование ненужных обследований и анализов и позволит быстрее начать необходимое лечение.
Первый этап направлен на систематизацию первичных медицинских данных, поэтому в конце 2024 года было создано SIA Latvijas Digitālās veselības centrs, чтобы улучшить обмен медицинскими данными и внедрить стандартизацию данных.
Жители Латвии уже сейчас могут воспользоваться преимуществами трансграничного обмена данными — например, с выписанным в Латвии электронным рецептом можно купить лекарства и в других странах ЕС, в том числе в Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Испании и Португалии. Кроме того, основные медицинские данные латвийских пациентов уже доступны лечебным учреждениям Эстонии, Нидерландов, Франции, Мальты, Испании и Португалии, и список стран-партнеров будет постепенно расширяться.
Основные элементы Регламента о EVDT:
- Первичное использование данных о здоровье — расширение прав пациентов и создание технической инфраструктуры, которая обеспечит подключение поставщиков медицинских услуг к общеевропейской системе данных.
- Вторичное использование данных — регламентирует доступ к данным в целях научных исследований, инноваций и анализа общественного здоровья.
Согласно регламенту, до 26 марта 2027 года страны-члены должны создать учреждения цифрового здравоохранения и национальные контактные пункты, а также принять нормативные акты для эффективного внедрения регламента.
В Латвии учреждением цифрового здравоохранения является SIA Latvijas Digitālās veselības centrs, а национальным контактным пунктом, предоставляющим информацию о системе здравоохранения страны и порядке получения трансграничных медицинских услуг, является Национальная служба здравоохранения.
Кроме того, регламент предусматривает, что к марту 2031 года будет расширено вторичное использование данных, а все охваченные регламентом системы электронных медицинских записей (медицинские изображения, лабораторные анализы, выписки из больниц) будут сертифицированы в соответствии с установленными стандартами.