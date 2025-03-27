Вступает в силу Регламент о Европейском пространстве данных о здоровье. Что это будет означать для нас?

Жители Латвии уже сейчас могут воспользоваться преимуществами трансграничного обмена данными — например, с выписанным в Латвии электронным рецептом можно купить лекарства и в других странах ЕС, в том числе в Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Испании и Португалии. Кроме того, основные медицинские данные латвийских пациентов уже доступны лечебным учреждениям Эстонии, Нидерландов, Франции, Мальты, Испании и Португалии, и список стран-партнеров будет постепенно расширяться.