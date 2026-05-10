Вселенная за вас! Астрологи назвали трех главных счастливчиков недели
Это хорошая неделя, чтобы посмотреть на проблемы под другим углом. Жизнь станет лучше у тех знаков, которые сохранят гибкость и не будут жестко привязываться к планам.
У трех знаков зодиака жизнь заметно улучшится в течение недели с 11 по 17 мая 2026 года. Энергия предстоящих дней будет смешанной, но в целом позитивной, особенно благодаря Новолунию в спокойном и размеренном Тельце в воскресенье.
Это Новолуние приносит мощные новые начинания и возможности для изобилия. На следующий день Меркурий переходит в Близнецы и соединяется с Ураном. Меркурий в Близнецах усиливает общение, знакомства и социальную активность, а соединение с Ураном добавляет элемент неожиданности и волнения, пишет YourTango.
Овен
В начале недели ваша импульсивность и вспыльчивость могут привести к конфликтам с окружающими. Постарайтесь контролировать себя и внимательнее следить за тем, как вы общаетесь с другими. Недостаток ясности или резкие слова способны испортить даже хорошие отношения — как личные, так и рабочие.
Частично проблема может быть связана с усталостью или эмоциональным выгоранием, но в любом случае не позволяйте раздражению взять верх. На этой неделе особенно важно уделить внимание отдыху и не брать на себя больше, чем вы реально можете выдержать. Если вы не успеваете что-то сделать — честно скажите об этом.
Также сейчас полезно проявлять больше понимания и сочувствия к близким, особенно к членам семьи и тем, с кем вы живете. Если вам удастся соблюдать эти правила, к выходным ситуация прояснится и станет намного легче.
Скорпион
Новолуние в Тельце акцентирует внимание на партнерских отношениях, а также может поднять финансовые вопросы, требующие решения. Серьезных проблем не предвидится, но некоторые денежные моменты способны выбить вас из колеи, особенно ближе к концу недели.
Из-за напряжения на работе или финансовых переживаний вы можете стать раздражительными. Не бойтесь устанавливать личные границы, особенно если делите с кем-то общие ресурсы или деньги. Избегайте резких слов и импульсивных реакций, если хотите сохранить мир.
Из-за недавнего ретроградного Плутона могут вновь всплыть нерешенные вопросы из прошлого. Если это произойдет, найдите время разобраться с ними и избавиться от накопленного негатива. На этой неделе особенно важно внимательно слушать других и направлять энергию на поиск решений, а не на конфликты. Если кто-то ведет себя слишком давяще — обозначьте границы спокойно и мягко.
Близнецы
Новолуние в Тельце может поднять старые эмоциональные переживания или давние обиды. Постарайтесь не срывать накопившиеся чувства на окружающих, если хотите сохранить гармонию в отношениях.
Это Новолуние усиливает желание уединиться и побыть наедине с собой, хотя Меркурий в вашем знаке одновременно делает вас более общительными и активными. Уран тоже находится в Близнецах, поэтому важно сохранять спокойствие и не реагировать слишком бурно на мелочи.
Сейчас полезно заняться внутренним балансом и не принимать поспешных решений. Если всплывут скрытые или подсознательные проблемы, попробуйте понять, откуда они идут и что именно их запускает. Это идеальное время, чтобы избавиться от внутреннего груза и сосредоточиться на настоящем. Если вы сможете это сделать, ваша жизнь действительно начнет меняться к лучшему.