Легендарный натуралист Дэвид Аттенборо отметил 100-летие: 6 привычек, которые помогают жить дольше

Сам телеведущий неоднократно говорил, что старается вести спокойный и дисциплинированный образ жизни. Он много ходит пешком, предпочитает простую еду, ест меньше красного мяса и старается сохранять активность каждый день. Аттенборо также признавался, что работа помогает ему сохранять интерес к жизни и чувство цели — фактор, который ученые считают одним из ключевых для долголетия.