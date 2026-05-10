Легендарный натуралист Дэвид Аттенборо отметил 100-летие: 6 привычек, которые помогают жить дольше
Даже в 100 лет британский документалист и натуралист Дэвид Аттенборо продолжает работать, записывать документальные фильмы и оставаться одним из самых узнаваемых телеведущих мира. За свою карьеру он объездил практически всю планету, снял десятки культовых проектов о природе и стал символом научно-популярного телевидения для нескольких поколений зрителей.
Будущий натуралист родился 8 мая 1926 года в Лондоне. Еще в детстве он увлекался природой — собирал окаменелости, минералы и изучал животных. Позже Аттенборо окончил University of Cambridge, где изучал естественные науки, а в 1950-х начал работать на BBC.
Настоящую мировую славу ему принесла серия документальных проектов о дикой природе. Среди самых известных — Life on Earth, The Blue Planet, Planet Earth и Frozen Planet. Его голос и стиль повествования стали узнаваемыми во всем мире.
Коллеги и зрители давно называют Аттенборо человеком, который сумел сделать науку интересной миллионам людей. При этом даже в преклонном возрасте он продолжал участвовать в экспедициях, съемках и озвучивании новых проектов.
Сам телеведущий неоднократно говорил, что старается вести спокойный и дисциплинированный образ жизни. Он много ходит пешком, предпочитает простую еду, ест меньше красного мяса и старается сохранять активность каждый день. Аттенборо также признавался, что работа помогает ему сохранять интерес к жизни и чувство цели — фактор, который ученые считают одним из ключевых для долголетия.
Поскольку все больше людей достигают возраста Аттенборо, Daily Mail собрал главные привычки долгожителей со всего мира.
Находите время для общения
У людей старше 80 лет ежедневное общение более чем вдвое снижает риск смерти в ближайшие пять лет. Даже редкие встречи с друзьями и близкими уменьшают вероятность преждевременной смерти. Исследования показывают: чем активнее социальная жизнь, тем выше шансы прожить долго и сохранить здоровье.
Ученые также выяснили, что одиночество способно запускать генетические изменения, связанные с болезнями, активируя реакцию «бей или беги». Это повышает уровень кортизола и снижает количество белых кровяных клеток, усиливая воспаление в организме и увеличивая риск деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.
Сократите количество красного и переработанного мяса
Питание играет ключевую роль в здоровом старении. Известно, что рацион с большим количеством ультрапереработанных продуктов повышает риск инфаркта, инсульта и деменции, поскольку жировые отложения ухудшают кровоснабжение мозга и сердца.
Но важно не только исключать вредные продукты. Приоритет стоит отдавать пище, богатой полезными жирами, витаминами и минералами: цельнозерновым продуктам, оливковому маслу, нежирному мясу, рыбе и листовой зелени.
Так называемая средиземноморская диета давно считается одной из самых полезных для долголетия. Многочисленные исследования показывают, что отказ от большого количества молочных продуктов, красного мяса и насыщенных жиров помогает сохранить ясность ума в пожилом возрасте и снижает риск деменции.
Сам Аттенборо не стал полностью вегетарианцем, но начал есть больше рыбы и заметно сократил потребление красного мяса — и считает, что это помогает ему оставаться здоровым.
При этом специалисты напоминают: важно получать достаточно белка, чтобы сохранять мышечную массу и предотвращать слабость и падения в старости. Источниками белка могут быть нежирное мясо, бобовые, орехи и семечки.
Гуляйте каждый день
Многие считают, что проблемы с суставами и операции по замене тазобедренного сустава — неизбежная часть старения. Но эксперты уверены: чаще это следствие малоподвижного образа жизни.
Чтобы сохранить здоровье костей и суставов, важно регулярно двигаться. И хотя цель в 10 000 шагов остается популярной, специалисты подчеркивают: важнее постоянная активность в течение дня, а не короткая интенсивная тренировка.
Недавнее исследование, опубликованное в BMJ Medicine, в котором участвовали более 111 тысяч человек, показало: люди с самым разнообразным уровнем физической активности имели почти на 20% меньший риск преждевременной смерти.
Однако именно ходьба оказалась самым полезным видом активности. Те, кто больше всего ходил пешком, имели на 17% меньший риск ранней смерти по сравнению с теми, кто двигался меньше всего.
Сохраняйте ощущение цели
Многочисленные исследования подтверждают: чувство цели в жизни напрямую связано с долголетием. Это может быть работа, забота о близких, помощь друзьям или любимое дело.
Одно исследование даже показало, что работа после 65 лет, когда большинство людей уже задумываются о пенсии, может способствовать более долгой жизни. Сам Аттенборо — яркий пример этого: он продолжает карьеру уже более семи десятилетий.
Ставьте сон в приоритет
Качественный сон — важнейший фактор долголетия. Во время сна мозг очищается от токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера.
Ученые из Harvard University пришли к выводу, что хороший сон может продлить жизнь почти на пять лет. Однако значение имеет не одна хорошо проведенная ночь, а постоянный режим.
Исследования показывают, что около 10% смертей могут быть связаны с плохими привычками сна. Наибольшую пользу получают люди, которые регулярно спят по 7–8 часов и придерживаются стабильного режима сна и пробуждения.
При этом слишком долгий сон тоже может быть вреден — он связан с повышенным риском гипертонии, сердечных заболеваний, ожирения и диабета.
Боритесь со стрессом через природу
Эксперты считают хронический стресс одним из самых недооцененных факторов старения и ухудшения здоровья. Постоянный стресс заставляет печень выбрасывать больше сахара в кровь, повышая риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
Хорошая новость в том, что йога, медитация и время, проведенное на природе, способны снижать уровень сахара в крови почти так же эффективно, как некоторые лекарства от диабета. Кроме того, такие практики защищают сердце и повышают шансы на долгую и здоровую жизнь.