В Юрмале пройдет торжественный концерт GALA GALANTE. Viva La Musica!
22 августа в концертном зале "Дзинтари" состоится одно из самых значимых музыкальных событий этого лета — концерт GALA GALANTE. Viva La Musica!, посвященный лауреатам престижной международной премии Baltic Awards.
По приглашению оперной дивы Инессы Галанте в праздничный вечер на сцену выйдут яркие латвийские и зарубежные артисты. По традиции в одном концерте встретятся всемирно известные вокалисты, выдающиеся инструменталисты и яркие современные солисты, чтобы подарить слушателям по-настоящему исключительное музыкальное событие.
В программе прозвучат знаменитые арии и любимые публикой произведения мировой музыки разных жанров — от оперы до джаза — в оригинальных аранжировках, неожиданных дуэтах и ансамблях, ставших визитной карточкой концертов GALA GALANTE.
В этом году концерт пройдет с особым итальянским настроением — специальным гостем вечера станет выдающийся итальянский оперный певец Джорджо Берруджи, один из ведущих теноров современности, которого Пласидо Доминго назвал своим творческим наследником.
В концерте также примут участие:
- харизматичный тенор Дмитрий Попов;
- обладательница выразительного голоса и широкого вокального диапазона Элина Нечаева;
- блистательный пианист Андрей Осокин;
- динамичный и экспрессивный NICO Ensemble;
- одна из самых ярких сопрано нового поколения Анния Кристиана Адамсоне;
- бас глубокого тембра Эдгар Ошлея;
- юный виртуоз, 12-летний пианист-вундеркинд Густав Калейс, а также другие артисты.
Оркестром будет дирижировать известный немецкий дирижер Экхарт Вицик. Всех этих выдающихся музыкантов на одной сцене объединит Инесса Галанте — председатель отборочного комитета Baltic Awards.
В мероприятии также примет участие продюсер удостоенного премий «Оскар» и «Золотой глобус» анимационного фильма «Поток», лауреат Baltic Awards и почетный член отборочного комитета Матисс Кажа.
По традиции вечер начнется с торжественного приема гостей на красной дорожке, в котором примут участие известные и влиятельные представители культуры, бизнеса и политики. Праздничный концерт, посвященный выдающимся достижениям стран Балтии в науке, архитектуре, искусстве и музыке, соберет лауреатов Baltic Awards 2026 года, членов почетного отборочного комитета, представителей партнерских организаций из Литвы, Эстонии и других европейских стран, дипломатов, предпринимателей и почетных гостей со всего мира.
Талантливые артисты, выдающиеся выступления и элегантная публика создадут особую незабываемую атмосферу, превратив Юрмалу в европейский культурный центр — Латвийскую Ривьеру. Вечер обещает быть наполненным музыкальными сюрпризами, неожиданными художественными решениями и яркими положительными эмоциями, которые будут вдохновлять еще долгое время.