Судьбоносный вторник: кто из знаков зодиака поймет очень важную для него вещь

Это время, когда можно сосредоточиться на себе. Прислушиваясь к интуиции, вы ясно слышите свой внутренний голос. Вы понимаете, что друзья приходят и уходят, но некоторые люди — часто самые неожиданные — остаются рядом в любые времена. Найти хотя бы одного такого человека — уже большая удача. Иногда одного близкого человека достаточно, чтобы чувствовать себя по-настоящему богатым.