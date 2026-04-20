В Латвии за год спилено меньше леса, чем обычно. В чем причина?
Как сообщает Государственная лесная служба (Valsts meža dienests), согласно отчетам владельцев лесов о вырубке деревьев, в 2025 году было заготовлено 13,8 млн кубометров древесины. По сравнению с двумя предыдущими годами объем заготовки снизился.
В 2025 году в государственных лесах заготовлено 7,14 млн кубометров древесины, вырубки проведены на площади 73,3 тыс. гектаров; в остальных лесах — 6,66 млн кубометров на площади 63,9 тыс. гектаров. Для сравнения: в 2024 году в общей сложности было заготовлено 16 млн кубометров, а в 2023 году — 15,05 млн кубометров древесины.
По оценке Государственной лесной службы, объем заготовленной древесины снизился и приблизился к уровню предыдущих лет по двум причинам. Во-первых, в 2023 и 2024 годах использовались разрешения на вырубку, выданные в 2022 году, которые на фоне ожидаемого повышения государственной пошлины были выданы в объеме на 30 процентов больше, чем в среднем за последние 10 лет. Разрешение на вырубку действует три года, а для отдельных лесосек — два года, поэтому заявленные в 2022 году рубки выполнялись и в последующие годы. Во-вторых, в 2023 и 2024 годах лесам был нанесен значительный ущерб из-за массового размножения елового восьмизубого короеда, что побудило владельцев лесов разрабатывать поврежденные насаждения.
Государственная лесная служба является учреждением прямого государственного управления, находящимся в подчинении министра земледелия. Служба осуществляет контроль за ведением лесного хозяйства, соблюдением нормативных актов в сфере охоты и охраны природы, а также обеспечивает противопожарную охрану лесов.
