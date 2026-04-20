В Латвии за год спилено меньше леса, чем обычно. В чем причина?

По оценке Государственной лесной службы, объем заготовленной древесины снизился и приблизился к уровню предыдущих лет по двум причинам. Во-первых, в 2023 и 2024 годах использовались разрешения на вырубку, выданные в 2022 году, которые на фоне ожидаемого повышения государственной пошлины были выданы в объеме на 30 процентов больше, чем в среднем за последние 10 лет. Разрешение на вырубку действует три года, а для отдельных лесосек — два года, поэтому заявленные в 2022 году рубки выполнялись и в последующие годы. Во-вторых, в 2023 и 2024 годах лесам был нанесен значительный ущерб из-за массового размножения елового восьмизубого короеда, что побудило владельцев лесов разрабатывать поврежденные насаждения.